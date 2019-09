El Córdoba CF ha continuado este jueves con la preparación del choque que el sábado lo medirá al Badajoz (El Arcángel, 19:00) con una nueva sesión en la Ciudad Deportiva. Tras la misma se ha estrenado en la sala de prensa José Antonio González, uno de los habituales para Enrique Martín en las alineaciones que ha quitado hierro a los problemas de juego del equipo en estas primera cuatro jornadas de competición en el Grupo IV de Segunda División B.

"Fuera han sido partidos en campos peculiares, y en casa es cierto que no han sido partidos vistosos, pero se ha dejado claro que lo más importante es el resultado y eso sí ha ido para adelante", ha comentado el futbolista natural de Puente Genil, que ha recordado que "somos un grupo entero nuevo, llevamos cuatro partidos, poco a poco se irán haciendo las cosas mejor, pero lo importante son los resultados y si salen sin ese mejor juego, cuando mejoremos, saldrán incluso mejor".

José Antonio González no ha escondido que el choque del sábado es "una buena piedra para medirnos" al llegar un Badajoz que "es un equipo de los serios de la categoría, con un presupuesto muy alto, reforzado con jugadores muy buenos de la categoría y de superior". Y ha dado las claves para descentrar a un rival que tiene en su sistema defensivo y su paciencia dos de sus virtudes.

"Si entra un gol rápido, esa calma la van a perder. Pero nosotros tenemos que ser aún más pacientes, intentar llevar la iniciativa, que nos ha faltado hasta ahora aunque estamos trabajando para conseguirlo, y con calma y, si se pone el marcador a favor, seguro que lo conseguiremos", ha explicado un centrocampista que donde se siente "más cómodo" es "cerca del área por el disparo y poder participar en las zonas para dar el último pase, que es una cualidad que tengo".

Feliz en la vuelta a casa

González no ha querido dar más importancia al hecho de no haber sido titular aún en casa -sí lo ha sido en las dos salidas a Villarrubia de los Ojos y Yecla- pues "el míster plantea para cada partido una cosa distinta, tenemos una plantilla amplia y en esa zona hay jugadores de muchísimo nivel y mucha competencia".

Por último, el futbolista pontano ha incidido en el discurso de presentación, apuntando que "tenía muchas ganas de venir, ser importante en el grupo; trabajo para ello y para que cada semana salgan las cosas bien y, con la dinámica de resultados que llevamos, podamos conseguir para lo que hemos venido, que ya sabemos todos lo que es". Y eso no es otra cosa que lograr el ascenso pues "decir o no la palabra es lo de menos, está muy claro. El objetivo es ascender, no sé si es meter presión o no, pero todos lo tenemos claro".