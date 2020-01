El Córdoba CF obtiene la cesión del centrocampista Jordi Tur

El Córdoba CF ha hecho oficial la incorporación de Jordi Tur, que llega a El Arcángel a préstamo por el Cádiz. El futbolista, con contrato con la entidad amarilla hasta el 30 de junio de 2021, ha sido un fijo en el filial amarillo en esta primera parte de la temporada en el Grupo IV de Segunda División B. Con su incorporación, Raúl Agné ya tiene el mediocentro distinto, con capacidad de mando con balón, que deseaba para completar su medular.

Jordi Tur (Ibiza, 1998) ocupará una de las licencias sub 23 que el CCF tiene libres, hasta cuatro tras las últimas salidas de Sebas Moyano (Valencia Mestalla) y Ángel Moreno (Cultural Leonesa, previo paso por el Albacete). Y no será ni mucho menos el último fichaje de un día final del mercado de invierno que volverá a ser frenético en las oficinas de El Arcángel. El club pelea por cerrar el ansiado fichaje de Piovaccari, además de otro delantero no profesional para cerrar el ataque, sin descartar algún movimiento extra en función de las oportunidades que surjan.

Tras dar sus primeros pasos como futbolista en la Peña Blanc i Blava en su Ibiza natal, Tur pasó luego por San Rafael antes de dar el salto a La Masía a los 16 años, para formar parte del juvenil B azulgrana, entrenador entonces por García Pimienta, ahora en el Barça B. Ahí coincidió con algunas de las últimas perlas del club culé como Carles Pérez, traspasado esta semana a la Roma, Carles Aleñá (cedido al Betis) o Marc Cucurella (Getafe).

Tras culminar su etapa formativa en Barcelona, y sin posibilidad de pasar a formar parte del primer filial, Jordi Tur apostó por recalar en el Cádiz para su primer año de sénior, con un contrato de tres temporadas que, tras el ascenso del B el pasado verano, se vio ampliado en un ejercicio más, hasta 2021. Fijo para Juan Manuel Pavón en el segundo equipo cadista, ahora da el salto al Córdoba con la idea de seguir creciendo.

De momento, el fino pero sacrificado futbolista pitiuso llega con el aval de haber participado en 20 de los 22 partidos del presente campeonato, todos ellos como titular y habiendo sido sustituido en apenas siete. En total, 1.596 minutos entre los que se incluyen los 90 de la visita a El Arcángel del pasado octubre en los que anotó un gol y vio dos cartulinas amarillas.