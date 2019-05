De la comparecencia de Jesús León estaban también muy pendientes los numerosos seguidores del Córdoba CF Futsal, que esta semana podría lograr el salto a Primera División y cuyo futuro dependerá en gran parte del apoyo que le brinde la entidad blanquiverde. En una situación similar, con matices diferenciadores, se encuentra la sección femenina blanquiverde, una apuesta con visos de consolidarse.

"La intención del Córdoba es que el equipo femenino continúe, evidentemente, igual que queremos que siga el fútbol sala", explicó el máximo accionista de la entidad.

Eso sí, León quiso diferenciar ambos casos porque "el fútbol sala es algo distinto, porque no estamos en una integridad absoluta como con el equipo femenino", explicó en referencia a la independencia de funcionamiento que tiene la entidad que preside José García Román.

En todo caso, el montoreño aseguró que le ha trasladado a García Román "la intención de que el club continúe", si bien reconoció que "tendremos que ser creativos, porque si se reducen los ingresos, tendremos que generarlos de otra manera, pero la intención es que siga".

Además, ante la coyuntura del posible ascenso a la élite del equipo que entrena Macario, el escenario de gastos que supondría cambiaría radicalmente y el Córdoba no parece dispuesto a asumir directamente esa ayuda, por lo que León deslizó que la fórmula de colaboración tendrá que ser similar a la actual, con la búsqueda de patrocinadores en común, aprovechando la fuerza que la marca del Córdoba CF puede aportar.

"Ojalá suba, pero eso supondría una necesidad de ingresos complicada. Yo le he ofrecido a García Román que se apoye en el club para generar ingresos", explicó León.

Deuda pendiente a solventar

Eso sí, antes de empezar a pensar en la temporada próxima, el Córdoba tendrá que solventar el impago que mantiene con el club de fútbol sala, fruto del convenio que firmaron a principio de la temporada. "No estamos al corriente de las ayudas al fútbol sala, igual que no estamos al corriente con otras cosas", reconoció al respecto León, que se mostró confiado en poder revertir esa situación en un espacio de tiempo no muy amplio: "He hablado con García Román, sabe los calendarios de pago y hay buena voluntad entre las partes".