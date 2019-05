La continuidad al frente del club más allá de las próximas semanas era sin duda una de las principales dudas del cordobesismo de cara al futuro más inmediato. Y Jesús León ha sido tajante y reiterativo en su rueda de prensa, pues hasta una decena de ocasiones ha asegurado que "el 31 de julio yo voy a pagar los 4,5 millones de euros", en referencia a la última parte del pacto de compra-venta cerrado con Carlos González para el traspaso del paquete accionarial mayoritario del Córdoba CF.

León ha sido rotundo al afirmar que no tiene en mente abandonar el club. "Yo voy a ser el que va a liderar el proyecto que va a devolver al club a Segunda. Decir más sería atrevido, pero garantizo que voy a ser el dueño y presidente para devolver el club a Segunda".

Para cumplir ese objetivo, tan exigente como complicado, León ha asegurado que ya están "trabajando" y ha emplazado a segunda quincena de junio para conocer más detalles de lo que será el proyecto deportivo, ya con nombres más concretos. "Volveré a comparecer con la idea de explicar lo que supondrá el proyecto y organigrama para la temporada que viene. No estamos parados. Hay categorías que no han terminado pero seguimos trabajando en las distintas opciones".

Aunque los detalles quedarán para esa cita, León ha adelantado que "de lo que no puede caber duda es que la intención es hacer un proyecto competitivo para que el club vuelva lo antes posibles a Segunda División. Este club tiene que demostrar su competitividad". En ese sentido, el empresario montoreño ha indicado también que "el presupuesto estimado para el año que viene rondará los 3,5 millones de euros o 4", de los que "el 70% aproximadamente se destinará a la primera plantilla y eso obliga a que haya que reestructurar el club".

El fracaso deportivo

León no ha escondido que "la temporada deportivamente ha sido un fracaso, no se puede catalogar de otra forma", aunque sí ha querido repartir responsabilidades: "El responsable del fracaso soy yo, pero no soy el único culpable. Con la salvación, decía que era fruto de todos. Este año, cuando ocurre lo contrario, a nivel de culpables, todo el club lo es de una forma o de otra".

El presidente blanquiverde ha asegurado que lamenta "la situación de inestabilidad que se ha creado porque eso siempre incide en lo deportivo. Cuando las cosas no salen, siempre hay motivos para que cualquiera del club se cobije en esas situaciones para explicar sus propios motivos. Asumo mi parte de culpa en todo esto. Como propietario y presidente estoy pagando por ello. De los más perjudicados por esta situación soy yo. Las cosas pueden salir bien o mal, pero la intención siempre ha sido hacer las cosas bien".

León cree que "el problema del equipo no ha sido de entrenadores. Los jugadores no han estado a la altura de la competición". "El verano pasado teníamos una situación muy compleja. En aquel momento mi única meta era la salvación este año. La situación era realmente compleja, muy parecida a la del Reus", ha indicado León, que cree que "en aquel momento comunicamos mal lo que estaba ocurriendo con el fair play económico y la realidad de la plantilla. A pesar de eso, yo siempre he pensado que estábamos configurando una plantilla para optar a luchar por la salvación. De hecho, en el mes de enero y viendo los resultados, se produjeron siete fichajes para intentar resurgir y seguir soñando con que había posibilidades, pero las cosas no han ido bien", ha reconocido.

Se prevén más despidos

Dentro de esa reestructuración que la entidad afronta en Segunda B, el club ya ha iniciado una serie de despidos en su plantilla, que irán a más en los próximos meses. "Los despidos no son agradables pero tenemos que limitar el coste y no podemos tener una estructura para otra categoría. Ojalá volvamos pronto y que muchos de esos empleados que han salido, y tendrán que seguir saliendo, vuelvan al club porque tendrán las puertas abiertas", ha asegurado León el respecto.

Pese a la importante reducción del presupuesto que se espera en el club blanquiverde, Jesús León ha asegurado que pretende "dar un paso atrás para dar así dos hacia adelante. Queremos construir un club que de una vez tenga unos cimientos para ser grande", ya que, asegura, "no he perdido ni una pizca de ilusión, es un palo descender pero sigo con las mismas fuerzas y nada ni nadie me va a desviar de mi objetivo".