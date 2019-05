Tras semanas y semanas de retrasos sobre lo anunciado por el propio club, Jesús León ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación para hacer balance de la temporada y esbozar lo que será el futuro más a corto plazo de la entidad blanquiverde. El presidente del Córdoba CF, acompañado por parte de su consejo de administración y por el director deportivo, Rafa Berges, ha pedido "disculpas a la afición y al cordobesismo en general" por el fracaso deportivo que supone el descenso a Segunda Division. Además, el empresario montoreño ha garantizado su continuidad al frente del club más allá del 31 de julio, fecha en la que tendrá que haber solventado el último pago pendiente en el acuerdo alcanzado con Carlos González para adquirir el paquete mayoritario de acciones de la entidad cordobesista.

"Pido disculpas a la afición, al cordobesismo en general, en nombre del club y el mío propio. No es de recibo lo que ha sucedido, pese a que conocíamos las dificultades desde el pasado verano. Yo estaba convencido de que el equipo se sobrepondría y al menos llegaríamos al final con opciones, pese a las limitaciones que son conocidas", ha explicado en el inicio de su alocución León.

El montoreño, además, ha reiterado sus disculpas "no solo por el descenso, también por la forma en que ha ocurrido todo. Lo que ha ocurrido en los últimos meses no puede volver a repetirse", a lo que ha añadido que "una de las cosas que hemos aprendido es que este equipo siempre tiene que competir, más allá de los resultados que se obtengan. Este club se tiene que caracterizar por ser un equipo que compita y que transmita".

Estado económico del club

Jesús León ha defendido que a su llegada al club "estaba en fase terminal y ahora, al menos, está vivo". Para ello, se ha apoyado en los datos económicos que, a su juicio, "son los que valen, los reales, porque los maneja el club". El presidente ha defendido que el ejercicio presente se cerrará con un beneficio antes de impuestos de 139.130,67 euros.

Además, León ha añadido que "si se produce un beneficio extra [en clara alusión al traspaso de Andrés Martín] provocaría la eliminación de la causa de disolución sin necesidad de activar en las cuentas la cesión del estadio".

"No es para sacar pecho, porque hemos tenido un fracaso deportivo. Pero si es verdad que en verano estábamos en fase terminal, los resultados de ahora nos permiten estar tranquilos", ha explicado León, que considera que "el club goza de una salud que no es la que se está comentando".

Pero claro, ante tal afirmación, al montoreño se le ha preguntado por los gravísimos problemas de liquidez que ha atravesado el club. "Es importante aclarar que una cosa es la situación contable del club y otra cosa es la caja. Los ingresos dependen de la forma y cuándo se producen, según se hayan pactado. En los impagos que hemos vivido, podemos poner como ejemplo la venta de Aguado y Guardiola, en la que aceptamos unas condiciones de pago determinadas, con pagarés. En el momento en que se firma el contrato, se produce el apunte contable, pero hemos tenido dificultades para descontar los pagarés, algo que me ha sorprendido. Cuando se ha salvado el Valladolid, las entidades financieras entendían que el contrato gozaba de todas las garantías. A eso se deben todos los retrasos", ha afirmado al respecto.

Deuda real y posibilidad de descender

En relación al estado económico del Córdoba CF, León ha asegurado que "la deuda actual es muy parecida a cuando llegué a la entidad, sobre los 3,5 millones de euros, en los que va incluido un millón del convenio del concurso de acreedores", a lo que ha añadido que "con los ingresos que tenemos previstos la deuda se verá aminorada".

Al respecto de los rumores que circulaban por la ciudad de un posible descenso administrativo a Tercera División, León ha asegurado que "existe garantía absoluta de que a 30 de junio todo el mundo va a estar al día, independientemente de que se produzcan ciertos ingresos extra o no". El montoreño ha avanzado que "en las próximas horas se va a liquidar los 1,3 millones de euros de deuda que tenemos con Hacienda y Seguridad Social" y aclaró que el club irá acometiendo pagos conforme vaya recibiendo ingresos, pues "los pagarés van por fases y también nos tienen que ingresar la prima de permanencia del Valladolid [600.000 euros adicionales], que tienen hasta el 17 de junio para ingresarlo", por lo que irán "empleando el dinero que entra para pagar".

La figura de Carlos González

Otro nombre propio de la rueda de prensa de León ha sido el de Carlos González. Sin nombrarlo de manera directa en ninguna ocasión, el empresario montoreño se ha referido al antiguo propietario en varias ocasiones, por ejemplo para desmentir que González le haya requerido el pago por adelantado de los 4,5 millones de euros que cerrarían la compra-venta del club. "No he recibido requerimiento alguno. Lo ha anunciado, pero no lo he recibido. Creo que hay que ser cautos y que sea el tiempo el que hable. Estoy sereno, tranquilo y tengo la conciencia tranquila. Con cada uno sabemos lo que tenemos. El club se debe de excluir de estos temas porque aporta poco y el tiempo demostrará quién tiene o tenía la razón", ha señalado al respecto León, que cree que "hay gente con intereses, por todos de sobra conocidos, que insisten a diario y provocan esa situación".

Ofertas para comprar el club

Sobre los movimientos en torno a la propiedad de la entidad, Jesús León ha asegurado que "no he recibido ninguna oferta formal ni informal, directa ni indirectamente, en los últimos seis meses", por lo que tiene clara su continuidad, "que se intuye diciendo que voy a liderar el proyecto para volver a Segunda".

Los pagos a Grucal

Además, sobre la ya conocida indemnización que Grucal (empresa propiedad de León), recibió por parte del club debido a la no ejecución de la nueva Ciudad Deportiva, el montoreño no ha querido dar excesivos detalles, afirmando que "lo que ha cobrado Grucal es por todos conocido [un millón de euros]", sobre lo que aseguró estar "tranquilo y sereno, porque hay documentos, todo está refrendado en las cuentas y documentado".