El Córdoba CF está inmerso en horas clave para dilucidar su futuro. Con tres nóminas ya impagadas y la plantilla con la puerta abierta para solicitar la liberación de sus contratos, la única propuesta que se mantiene encima de la mesa es la que representa Infinity. Y el grupo inversor de Bahréin, representado en España por Crowe, ha dado un paso al frente: tras analizar todos los escenarios posibles, mantiene su oferta por la Unidad Productiva de la entidad, quedando sólo a la espera de que el administrador concursal decida proceder a su venta. La fecha límite es el próximo jueves día 5.

Javier González Calvo, responsable de Crowe en Madrid y mano derecha de Infinity en el que sería su primer desembarco en España, así lo ha anunciado en una rueda de prensa que ha supuesto la ruptura de su silencio por el único ofertante que mantiene la entidad. El grupo inversor ha decidido mantener su plan inicial, a pesar de las reticencias que ha mostrado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en los últimos días sobre un caso único que, sin lugar a dudas, crearía un precedente peligroso para sus intereses.

"Ha habido muchos comentarios de que nos retirábamos, y nada más lejos de la realidad. Nuestro interés es máximo. Tenemos la misma ilusión que cuando empezamos hace tres meses este proyecto y, a día de hoy, estamos más cerca de entrar en el Córdoba. Es un proyecto basado en la estabilidad tanto económica como jurídica del Córdoba y un proyecto a largo plazo", ha sentenciado González Calvo en su comparecencia, en la que ha estado acompañado del que sería el consejo de administración del club.

Pero este es el escenario más plácido ahora mismo para asegurar la supervivencia del Córdoba. Ante la falta de otras propuestas, que pese a los movimientos de otros grupos no han terminado de plasmarse, y la delicada situación que atraviesa el club blanquiverde, Infinity es la única opción que ya ha depositado tres millones de euros en el juzgado, con los que acto seguido a su desembarco podría procederse al pago de las deudas más prioritarias: nóminas de empleados, deportivos y no deportivos, Seguridad Social, Hacienda, concurso...

Y esa, y no otra, es la prioridad ahora mismo ante la premura de tiempo que existe, ya entrado diciembre. De esta manera, la pelota pasa a estar en el tejado del administrador concursal, Francisco Estepa, que desde el pasado martes cuenta con la autorización del juzgado de lo Mercantil para vender la Unidad Productiva de la actual Sociedad Anónima Deportiva. Desde entonces, y con el nuevo escenario de los recursos interpuestos por las partes, tiene libertad para tomar una decisión que en este escenario no debe hacerse esperar.

La compra de la SAD completa, descartada

El jueves 5 expira la oferta de Infinity, si bien este martes hay un nuevo encuentro con la RFEF que podría terminar por dar luz verde a la transacción. Porque el único escenario futuro que se plantea el grupo inversor de Bahréin es la adquisición de la UP: "Hemos explorado todas las posibilidades, pero la única descartada hasta la fecha es comprar el Córdoba CF SAD". "Trabajamos con la Federación para que no se siga con esta pelea generada, pero nuestros representados no quieren volver al pasado, porque no sabemos ni lo que nos encontraríamos, ya que para empezar hay una lucha por la titularidad en la que no vamos a entrar".

El escenario futuro pasará por una guerra judicial con la RFEF... o un entendimiento con el propietario de la SAD que queda vacía. Pero en estos momentos el acuerdo para adquirir el paquete completo es prácticamente una quimera ante la ausencia de un propietario -Carlos González (Azaveco) y Jesús León (Aglomerados Córdoba) pugnan por ello con una primera vistilla el día 13 en Madrid- y la acumulación de pasivos que está por ver si pertenecen a la entidad en su totalidad.