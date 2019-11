El administrador judicial del Córdoba CF, Francisco Estepa, se mostró tajante respecto a la posibilidad de explorar otra vías al margen de la venta de la Unidad Productiva del conjunto blanquiverde a Infinity, el fondo de inversión con capital de Bahréin que ha depositado tres millones de euros en las consignas del juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba. El abogado cordobés no descarta alternativas pero exige que "sean reales" y se acrediten con "dinero", que es lo que, insiste, "hace falta con urgencia" en el club.

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, Francisco Estepa dejó muy claro que "lo que no tenemos es tiempo y lo que hace falta con urgencia es dinero. La solicitud de venta se realizó en una determinadas circunstancias que a día de hoy no han cambiado. Si de repente apareciera dinero, dentro de la ley, todo puede verse y analizarse, y pueden surgir nuevas vías".

Eso sí, el administrador judicial del club blanquiverde dejó constancia de que "a día de hoy, por mucho que digan terceros, el único que ha enseñado el dinero y lo ha depositado en el juzgado de lo Mercantil es el fondo inversor de Bahréin", por lo que considera que "lo fundamental para que pudiera haber otras opciones es, como diría aquel, que callen las bocas y hablen los papeles, menos palabras y más enseñar el dinero, que hasta la fecha no lo han enseñado".

Estepa tiene claro que la fecha tope para tomar una decisión sobre la autorización que le dio el juez "la van a marcar las circunstancias. De hecho ya se ha publicado que por parte de los jugadores la AFE puede iniciar el procedimiento abreviado y resolver sus contratos", por lo que "estamos en el tiempo de descuento ya, en los últimos minutos de la prórroga".

El abogado recordó además que "lo que está claro es que la semana que viene se tiene que solventar esta situación y que quede claro que yo no estoy criminalizando a los jugadores, que están ejerciendo sus derechos acorde a su convenio colectivo. Yo los comprendo porque esto es un club de fútbol, pero el club tiene más de 80 trabajadores que llevan tres meses sin cobrar". Y es que, a su juicio, "si los jugadores obtienen la carta de libertad tendrán ofertas mejores o peores, pero del resto del personal nadie habla. Tengamos una visión global. Lo que pido a los interesados es que sean serios y dejen aparcados sus egos, que los intereses sean solventes y se pongan encima de la mesa porque todavía no ha venido nadie con dinero".

¿Qué opciones hay?, se pregunta

"Yo no será por horas y disponibilidad para sentarme con quien me lo haya pedido, pero ojo, no para perder el tiempo. Yo me siento con quien haga falta pero que lo ponga encima de la mesa. Nadie podrá decir que los administradores judiciales y Juan Ramón Cuadros no nos hemos sentado con los que nos lo han pedido, con la salvedad de las partes que están en incumplimientos penales o las partes directas que han estado en la gestión del club en los últimos años. De hecho, ayer tenía una reunión con los abogados de Carlos González y a última hora me dijeron que seguían trabajando pero que no querían sentarse todavía conmigo", añadió el abogado.

En la complicada situación que atraviesa el club, para Francisco Estepa "lo único real es demostrar capacidad económica. Y aunque vamos muy escasos de tiempo, aún es posible". El letrado entiende que "quizás en la rueda de prensa transmitimos un mensaje erróneo cuando decíamos que el enfermo se estaba desangrando y había primero que estabilizarlo, porque podría parecer que había otras opciones, pero yo pregunto: ¿Qué opciones hay? El club está muerto, con ingresos creo y necesidades de tesorería tres millones de euros".