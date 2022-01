Javier González Calvo: "Gudelj era una oportunidad de mercado"

Con el grueso de las personas que forman el Córdoba CF desplazadas a Bahréin, la semana de concentración el país del Golfo Pérsico dejó la sorpresa del fichaje de Dragisa Gudelj, operación que se cerró ya con la dirección deportiva en suelo bahreiní y que en en el club blanquiverde consideraban una oportunidad de mercado atractiva para buscar un plus en una plantilla que ya de por sí está rindiendo con nota.

Así lo explicó Javier González Calvo. En palabras a Radio Marca Córdoba, el consejero delegado de la entidad cordobesista explicó el proceso que había llevado al club a decidirse por un refuerzo que en principio no era prioritario. "El fichaje de Gudelj es una opción que se presentó hace 15 ó 20 días el poder hacerla. Nosotros tenemos muy buena plantilla y creemos que teníamos el equipo compensado, pero nunca hemos cerrado la puerta a una oportunidad de mercado y así ha sido", comentó sobre la llegada del ex del Cádiz B.

Sobre Gudelj, González Calvo resaltó que se trata de "un jugador que conoce sobradamente la categoría y desde el momento en que se incorpore con nosotros estará rindiendo al 100% y vendrá a complementar lo que ya tenemos".

Desde Bahréin, donde el equipo sigue completando una apretada agenda tanto en lo deportivo como en lo social, el consejero delegado del Córdoba reafirmó la idoneidad del viaje al término de la primera vuelta. "Es un acierto haber venido aquí, que el equipo esté totalmente unido y pueda hacer esta pequeña pretemporada en el parón que hay por la Supercopa de España. Tenemos que dar las gracias a los propietarios por hacernos vivir esta experiencia", aseguró.

La experiencia en Bahréin

Y es que además de la experiencia individual de cada uno de los desplazados, la semana en Bahréin está sirviendo al club para ganar una dimensión internacional importante. "A cualquier persona le encantaría el venir y que te traten cómo nos están tratando, el poder disponer de las instalaciones que tenemos para entrenar a diario, el poder jugar en el Estadio Nacional de Bahréin, y además los agasajos que nos están dando a diario. Estamos muy agradecidos por la invitación, disfrutando y tratando de dejar el nombre del Córdoba CF lo más alto posible", apostilló.

Por último, cuestionado por el rendimiento del equipo una vez alcanzado el ecuador de la competición, González Calvo se mostró satisfecho y tiene claro que no se puede pensar más que en finalizar la liga en primer lugar. "La primera vuelta es mejorable, porque no hemos conseguido todos los puntos, pero cualquiera hubiera firmado el cerrarla con siete puntos de renta sobre el segundo y además con la manera en la que el equipo está jugando y haciéndonos disfrutar", indicó, seguro de que "esto nos hará afrontar la segunda vuelta con mucha confianza y no podemos pensar en otra cosa que no sea el mantener este primer puesto que nos dé el ascenso directo".