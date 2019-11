El Córdoba CF ya está fuera de distancia

Como los cangrejos, el Córdoba CF sigue dando pasos hacia atrás. En lo institucional, en lo económico, en lo social... y en lo deportivo, para trasladar una imagen cada vez peor, más negativa. En lo referente al balón, la derrota en Talavera de la última jornada ha dejado por primera vez en la temporada al equipo blanquiverde fuera de distancia del play off. La desventaja ahora es de cuatro puntos, más de un partido, entre una escuadra que ocupa la octava posición y la zona noble de la clasificación que cierra en estos momentos el San Fernando.

El gran hándicap que el CCF está encontrando en su reencuentro con la división de bronce es su rendimiento como visitante. Tras seis desplazamientos, la entidad cordobesista es una de las cuatro del Grupo IV que sigue sin saber lo que es ganar lejos de su hogar y, con sólo tres puntos fruto de tres igualadas, es el cuarto con peores números a domicilio de los 20 conjuntos que conforman la competición.

Por detrás del Córdoba en esta particular clasificación sólo están el Algeciras, que calca las cifras de los blanquiverdes, salvo porque ha anotado un tanto menos, el UCAM Murcia (un empate en cinco salidas, una menos que los dos equipos andaluces) y el Villarrobledo, que llegará el sábado a El Arcángel (19:00) con un paupérrimo 0 de 15 en sus salidas, lo que lo tiene en puestos de descenso a Tercera pese a su 11/18 de local.

Sostenido por la seguridad en El Arcángel

Precisamente es la suficiencia –más en resultados que en juego– en los partidos de casa la que mantiene al CCF enganchado a la pelea por los puestos de honor de la tabla. Con 13 puntos de 15, nadie es capaz de acercarse a los guarismos del equipo cordobesista delante de su afición, pues el Marbella, único invicto de los 122 conjuntos de Primera, Segunda y Segunda B, suma 14, pero sobre 18 posibles. Ambos, además de los murcianos del Yeclano y el UCAM continúan sin caer en sus estadios.

Lejos de la peor serie fuera histórica y en Segunda B Las seis jornadas que acumula el Córdoba sin ganar a domicilio en este arranque de temporada –su balance es de tres victorias y otros tantos empates– andan muy lejos de su peor serie histórica, y también en la propia Segunda División B. El récord se encuentra en la categoría de plata, con sendos 0 de 19 en dos campañas consecutivas (76-77 y 77-78), para un horrendo 0/38 global; en Primera, la marca quedó en un 0/17 en el curso 71-72, superando el 0/15 de la 66-67, cuando el CCF terminó sin alegrías fuera. Pero en la división de bronce que es el hábitat actual también hay precedentes peores. El más negativo se produjo en la campaña 78-79, cuando el Córdoba firmó un 0 de 16, mientras que en la 92-93 el primer triunfo lejos de El Arcángel no llegó hasta la salida 13.

Pero ese rendimiento, lejos de la afamada media inglesa, empieza a no sostenerse, toda vez que el objetivo menor del play off –el reto es acabar primero para aumentar las opciones de ascenso, aunque hoy se vea como algo quimérico– está ya fuera de distancia sólo superado el primer cuarto de temporada. Este dato, que podría parecer insignificante, obliga de partida a no fallar y esperar dos pinchazos de los rivales de turno, porque son más de uno, para intentar el asalto a las cuatro primeras plazas.

Un desafío, con una primera parada ya el sábado ante el Villarrobledo, que encuentra dificultades más allá de las propias de la categoría y el fútbol en todo el ruido alrededor de la institución. Los impagos, ya denunciados por AFE recién comenzado noviembre, la cita casi a diario en los juzgados y el ruido constante y creciente en contra de la gestión de la propiedad son más piedras a sortear.