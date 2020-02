Steven Prieto, un nuevo argumento del Badajoz para recibir al Córdoba CF

El CD Badajoz ha presentado este jueves a su último fichaje, el delantero Steven Prieto, firmado al cierre del mercado de invierno y que ya está listo para debutar el domingo ante la visita del Córdoba CF (Nuevo Vivero, 17:00). El ariete asturiano no ha ocultado sus "ganas de jugar" y se ha mostrado convencido de poder ayudar al equipo en sus objetivos con "goles y trabajo". De momento tendrá que pelear por un sitio con puntas del nivel de Gorka Santamaría, Chris Ramos y el también recién incorporado Dani Aquino.

"Estoy muy feliz de estar aquí. Mis compañeros me han arropado desde el primer día y estoy muy contento e ilusionado, y con ganas de jugar", ha señalado Steven Nicanor Prieto (Oviedo, 1997), que cerró la plantilla del club pacense ocupando su última ficha sub 23. Entre los motivos que empujaron al punta para aceptar la oferta y salir del Vetusta, filial carbayón que también milita en Segunda B, ha apuntado el buen hacer copero, que le llevó a pensar que "es un nivel de club como el Oviedo o cualquiera de los grandes clubes".

El ovetense ha destacado que "la afición es brutal y al final tengo que dar ese paso adelante para demostrar que puedo ser jugador del Badajoz". Una entidad que, como al resto de atacantes, le pedirá especialmente acierto ante la meta rival: "Al final, al ser delantero, yo tengo que dar goles, y eso significa que puedo ayudar al club. Si no son goles, también trabajo, que me caracterizo por ello. Con esas dos cosas podemos hacer grandes cosas".

Steven Prieto se ha definido como "un delantero con bastante movilidad, también me gusta cuerpear con los centrales, pegarme a ellos. Soy rápido a la espalda de los centrales, me gusta estar en el área; ahí es donde vivo y ahí es donde tengo que estar". Eso sí, ante su primera oportunidad para debutar, el domingo ante el Córdoba, ha abierto la opción a Pedro Munitis para jugar también de diez, aunque su posición es la de nueve clásico.

Sin goles en lo que va de curso con el Vetusta, a pesar de acumular más de 1.000 minutos en 16 partidos, el nuevo ariete del Badajoz confía plenamente en su renacer: "Toda la vida he marcado goles. Me puedo definir como goleador, aunque la última temporada y la pasada no han sido gratas. No me preocupa porque sé que si tengo una racha buena voy a hacer números y eso lo veo día a día en el trabajo".