El Córdoba CF hace público el fichaje de Álex Robles

El Córdoba CF ha abierto la veda a la presentación de sus ocho incorporaciones ya confirmadas en el mercado estival que se cierra en una semana. El club blanquiverde ha aprovechado el regreso del viaje a Bahréin de su cúpula directiva para oficializar todos los movimientos en forma de fichajes realizados hasta la fecha por la dirección deportiva, que se afana en concluir el trabajo con un par de llegadas más.

Ahora le ha tocado el turno a Álex Robles, que pasa por ser el único que no llega a El Arcángel en propiedad. El lateral derecho estará esta temporada a préstamo por el Sevilla, donde viene de jugar en su primer filial, si bien el Córdoba se guarda una opción de compra al final del ejercicio. Su llegada para cerrar ese flanco de la defensa abrió la puerta a Iván Robles, lesionado hasta enero.

Robles, de 21 años, es un lateral derecho que puede actuar también en la banda izquierda de manera coyuntural y que el curso pasado disputó 16 encuentros con el Sevilla Atlético en el Grupo IV de Segunda División B. Natural de la localidad malagueña de Pizarra, el nuevo jugador blanquiverde también pasó por las categorías inferiores del Málaga y fue convocado por la selección española, desde categoría sub 16 y hasta la sub 19, sin dar luego el salto ya a la sub 21.

Su condición de sub 23 resultó clave para su incorporación, pues liberaba una licencia de mayores que el club necesitaba para cubrir otras posiciones. A la espera de los últimos movimientos, el Córdoba tiene aún hueco para dos jóvenes más -pelea por cerrar la llegada de Diabate, del Mallorca-, tras contar en nómina ya con el propio Robles, Edu Frías, Darren Sidoel y Berto Espeso.