Álex Robles, un sub 23 para el Córdoba CF

El Córdoba CF sigue moviéndose con agilidad en el mercado para perfilar la plantilla con la que Juan Sabas buscará el reto del ascenso a Segunda División. Después de concretar la llegada de Samu Delgado, que como adelantó el Día ya está en la ciudad y este mismo martes firmará su contrato tras pasar reconocimiento médico, se une además la de Álex Robles, lateral derecho sub 23 que procede del Sevilla Atlético.

Desde el entorno del futbolista confirman los contactos para recalar en el club de El Arcángel y el Día ha podido confirmar por otras fuentes que ese interés es más que eso, pues el futbolista está ya atado para vestir la blanquiverde. El acuerdo con el Sevilla es total para que el jugador recale en el club blanquiverde a préstamo, con opción de compra por parte del Córdoba en función a unas variables.

Robles, de 21 años, es un lateral derecho que puede actuar también en la banda izquierda de manera coyuntural y que el curso pasado disputó 16 encuentros con el Sevilla Atlético en el Grupo IV de Segunda División B. Natural de la localidad malagueña de Pizarra, el nuevo jugador blanquiverde también pasó por las categorías inferiores del Málaga.

Buena muestra de su proyección es que durante su etapa de formación, Álex Robles fue convocado con la selección española, desde categoría sub 16 y hasta la sub 19, sin dar luego el salto ya a la sub 21.

Su fichaje por el Córdoba supone una buena oportunidad de mercado aprovechada por la dirección deportiva que encabeza Juanito. Y es que a Álex Robles el Sevilla le abre la puerta porque en el club de Nervión tienen decidido apostar para la posición de lateral derecho por Valentino, un juvenil que sube este año al filial sevillista y en el que tienen puestas muchas esperanzas.

En ese contexto, el Córdoba se ha movido de manera rápida para cerrar la contratación de un hombre de presente y futuro, que además se ajusta al perfil de sub 23. Robles ocupará una ficha de las seis que los clubes tienen para jugadores menores de esa edad. En el caso del Córdoba, son dos las que quedarían libres tras la continuidad de Edu Frías y los fichajes de Darren Sidoel, Berto Espeso y el propio Álex Robles.

Con el fichaje del lateral malagueño, el Córdoba cuenta ya con 19 futbolistas del primer equipo, por lo que solo tiene libre una ficha de mayor de 23 años y dos para menores de esa edad. Una circunstancia que podría propiciar alguna salida en el actual plantel, puesto que la dirección deportiva blanquiverde aún maneja varias posiciones a reforzar y con jugadores de un perfil contrastado.