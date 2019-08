Enrique Martín, contento con la pretemporada pero a la espera de refuerzos

El técnico del Córdoba CF, Enrique Martín, mostró su satisfacción tras el último encuentro de pretemporada de su equipo, celebrado este domingo en Linares. El técnico navarro, eso sí, sigue a la espera de refuerzos para completar su plantilla, aunque está convencido de que acabarán llegando en las dos semanas que aún quedan de mercado veraniego.

"La conclusión es que el equipo durante este tiempo ha trabajado muy bien. Hemos competido en todos los amistosos, nos han exigido y lo más positivo es que sólo nos llevamos un lesionado, Andoni que tiene algo en el codo del otro día [en el partido ante el Sevilla Atlético]. Todo el mundo ha trabajado bien, ha tenido sus minutos, ha hecho su trabajo y esto son las pretemporadas", comentó el preparador blanquiverde como evaluación general a la preparación estival de su equipo.

Sobre el último amistoso, Martín sacó una enseñanza que puede ser muy válida para la competición oficial. "En el primer tiempo, cuando tuvimos más tensión, hicimos las cosas bien, y cuando un equipo no está con tensión, no hace las cosas tan bien. En el segundo tiempo hemos tenido menos y creo que no hemos hecho ninguna cosa bien", reflexionó el navarro.

Exigente con sus pupilos, el técnico blanquiverde reconoció que "uno quiere que los jugadores estén siempre como uno quiere, pero también sé que eso siempre no puede ser". Por ello, "me rebelo ante ciertas cosas que entiendo, pero tengo que pelear para que sucedan las menos posibles, aunque les entiendo, cuando el partido parece que está enfocado te relajas y los contrarios si te relajas te pasan por encima", puntualizó Martín.

Con todo, el navarro quiso sacar la parte positiva y aseguró que "nos viene bien porque compitiendo en el primer tiempo hemos hecho cosas muy interesantes; en el segundo tiempo ya no hemos competido con tanta intensidad y con los mismos jugadores ya no hemos hecho cosas tan interesantes". Martín reconoció que "soy exigente porque nos jugamos lo que nos jugamos y tengo que exprimir a cada uno todo lo que pueda, pero entiendo las circunstancias".

Con todo, el técnico del Córdoba CF aseguró que estaba "contento de este mes de trabajo, pero tenemos que seguir creciendo". Sobre todo porque entiende que "tiene que haber un par de incorporaciones o tres y la gente que está tiene que ir compitiendo de verdad en la liga, con el hormigueo de cada domingo".

Llegado ese momento, Martín está convencido de que "vamos a crecer más porque tenemos jugadores con calidad que nos tienen que marcar la diferencia, pero a partir de un nivel de competitividad. Si competimos bien, tendremos más cerca la victoria porque hay jugadores con calidad, pero la base es competir bien".

A la espera de refuerzos

Sin perder de vista los refuerzos que aún deben llegar, Martín reconoció una vez más que "el objetivo está en traer un par de delanteros. Ese va a ser el objetivo hasta el último día y espero que los consigamos y que nos ayuden a completar la plantilla. Nos quedan dos semanas y espero que haya un par de incorporaciones o tres que completen la plantilla".

El entrenador navarro reconoció cierta inquietud porque "va pasando el tiempo y vas diciendo 'bueno, este tampoco, este tampoco...' pero procuro valorar y volcarme en lo que tengo, que hay gente importante y con calidad, y tengo que ayudarles a conseguir el máximo rendimiento".

Pese a todo, el técnico se mostró "convencido de que dos delanteros van a venir, para el segundo partido ya tendremos a alguno, para el primero no lo sé". Por ello, no quiso buscar excusas ante el inminente arranque liguero: "Con esto competiremos, no vale de nada darle más vueltas".