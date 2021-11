El Córdoba CF se cita con el Ebro por un puesto en la final de la Copa RFEF

Mientras en el centro de la ciudad se prepara el alumbrado navideño y los comercios empiezan a prepararse para la temporada alta, el Córdoba CF tiene la intención de adelantar los regalos de Navidad para su afición. Con el del ascenso encargado y en proceso de recibirlo en unos meses, el equipo blanquiverde puede adelantar este miércoles otro presente para sus seguidores. Sería el de vivir en un par de semanas una final de la Copa RFEF en El Arcángel, un título sin la solera de otros, pero un título al fin y al cabo, oficial y bien dotado económicamente, que además supondría un hito en un club cuyos únicos logros oficiales se centran en haber ganado campeonatos en Segunda División, Segunda División B y Tercera.

La Copa RFEF ha dado mucho al conjunto cordobesista esta temporada. Tras pasar tres eliminatorias, los blanquiverdes ya tienen asegurada su plaza en la Copa del Rey. Ronda a ronda, el equipo además fue creciendo y los hombres que menos minutos acumulaban en liga terminaron de enchufarse para sostener la espectacular dinámica de resultados que todavía ostentan los de Germán Crespo.

Ahora que el equipo consiguió lo más complicado, que fue pasar tres eliminatorias lejos de su estadio, el Córdoba tiene una oportunidad inmejorable para darse una alegría en El Arcángel antes de finalizar el 2021. Para ello, la primera obligación es dejar este miércoles en el camino al CD Ebro, conjunto zaragozano que ha progresado en la Copa RFEF por la vía opuesta a los blanquiverdes, es decir, siendo local en sus duelos ante el Hércules, el Izarra y el Lleida.

Los aragoneses, que están situados en mitad de la tabla en el Grupo III de Segunda RFEF, llegarán a El Arcángel en buen momento tras romper el pasado fin de semana una pésima racha de resultados que les tuvo siete jornadas sin ganar en liga. La Copa fue para el equipo de Raúl Jardiel un bálsamo, pero el examen en territorio blanquiverde será de órdago.

Y es que el Córdoba no está dispuesto a levantar el pie del acelerador. Los blanquiverdes han conseguido abrir un margen importante en liga y ahora pueden incluso permitirse el lujo de volcarse totalmente en la consecución del título copero, a sabiendas de que si pasan a la final volverán a jugar ante su afición. Eso no quiere decir que Germán Crespo no introduzca cambios en su equipo titular respecto al que goleó al Montijo el pasado sábado.

Siete bajas en los blanquiverdes

Los habrá, principalmente en zona ofensiva, con la idea clara de mantener la intensidad y esa exuberancia física de la que tanto partido está sacado el equipo blanquiverde. Hombres como Omar Perdomo, Adrián Fuentes y Casas apuntan directamente al once inicial, al igual que el meta Carlos Marín o Bernardo, que cogerá el testigo de Alonso en el puesto de central. Junto al onubense, se pierde también este partido de semifinales Simo, ambos tras ser expulsados en la visita al Xerez CD.

Pese a esas ausencias, y a las de los lesiones Viedma, Meléndez, Samu Delgado, Álex Bernal y Visus, Germán Crespo cuenta con argumentos suficientes en la primera plantilla y con recursos de lujo en el filial para confeccionar un equipo de garantías que compita al máximo nivel de exigencia y concentración. La misión está clara y pasa por doblegar al Ebro para abrirse paso hasta esa final de la Copa RFEF, regalando la posibilidad de celebrar un título a la afición cordobesista.