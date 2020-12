No es el escenario ideal, por las restricciones que el coronavirus ha impuesto y la limitación de 400 espectadores que tendrá El Arcángel, pero el Córdoba ha acogido de buen grado el emparejamiento en la Copa del Rey ante el Getafe. Así lo expresó el consejero delegado de la entidad, Javier González Calvo, que catalogó a los azulones como "un rival duro y complicado".

"Todos sabemos quién es el Getafe. Los que nos gusta el fútbol consideramos que es un equipo que no hace el mejor fútbol pero que gusta. Será bien recibido en nuestra casa, intentaremos pasar de ronda y darle otra alegría a nuestra gente que se lo merece", añadió el directo del club blanquiverde, que reconoció que a falta de conocer la fecha exacta del partido no han preparado nada especial para un duelo que se jugará en la noche de Reyes o ya en pleno día festivo, el día 6, aunque también podría irse hasta el día 7. "No habíamos previsto nada todavía. Ya nos encantaría dar un regalo a todos los aficionados que pudieran venir, no 400 si no por lo menos 800. Intentaremos darles una alegría y una buena noche de Reyes", apuntó González Calvo.

En todo caso, el consejero delegado del club sí confirmó que los aficionados que puedan acudir al choque "no pagarán", considerando que ante el esfuerzo hecho por los abonados el pasado verano, ahora es tiempo de compensarlos todo lo que el club pueda.

Javier González se refirió además a la designación de El Arcángel como sede de la primera semifinal de la Supercopa de España, la que medirá al Barcelona y la Real Sociedad en el feudo blanquiverde. "Es una buena noticia para la ciudad de Córdoba y la provincia. Que este estadio haya podido competir con otros de Primera División dentro de Andalucía nos genera satisfacción, y la ciudad pueda presumir de que la Federación ha decidido que se juegue en este campo", apuntó al respecto.