Se juega en los despachos, no en el verde, pero el de este lunes es el partido más importante que tiene el Córdoba CF por delante antes de que el verano baje el telón. El club blanquiverde tiene hasta las 18:00 para neutralizar las carencias de su plantilla, destapadas en estas dos primeras jornadas, y poner en manos de Enrique Martín el material humano necesario para buscar el retorno al fútbol profesional con las mayores garantías de éxito posibles. El técnico ya ha dejado claro por activa y por pasiva que espera entre dos y cuatro refuerzos, si bien no haría ascos a alguno más.

El primero en caer en este lunes intenso será el delantero brasileño Gabriel Novaes, que este domingo llegó a la ciudad a la espera de ultimar los detalles de su incorporación a la entidad cordobesista. El ariete, de 20 años y que por tanto ocupará licencia sub 23, llegó el pasado mes de enero al Barcelona a préstamo por el Sao Paulo, tras brillar con su equipo en la Copinha sub 20, donde se proclamó campeón y firmó diez dianas.

Sin embargo, en el filial azulgrana no destacó. Es más, apenas jugó seis partidos y acumuló 319 minutos en los que no llegó a marcar. Es por eso que el club de la Ciudad Condal intentó cortar una cesión que expira al final de temporada y, tras no conseguirlo, le busca ahora un nuevo acomodo que será el Córdoba. De esta manera, el club se garantiza una opción ofensiva más, diferente, pues Gabriel es un nueve corpulento que destaca por su juego aéreo y su potente disparo con la pierna derecha.

Pero al margen de este ariete, la dirección deportiva trabaja en más frentes para reforzar otras demarcaciones –el centro del campo y hasta el eje de la defensa, principalmente–, si bien no lo está teniendo nada fácil para satisfacer todas las prioridades del técnico, consciente de que faltan esos jugadores que den el salto de calidad al equipo.

El club busca de dos a cuatro refuerzos

¿Por qué? El ruido extradeportivo que viene rodeando a la institución ha jugado alguna que otra mala pasada, como admitió el pasado viernes el propio Martín, y la falta de predisposición de otros jugadores para bajar a Segunda B se ha convertido en otro obstáculo que toca resolver sí o sí para ganar la primera batalla del curso.

Porque el Córdoba, federativamente, tiene bastante margen de maniobra para encarar este sprint final del mercado. De partida, tiene hasta cuatro fichas disponibles, dos para profesionales y dos para sub 23, tras formalizar la inscripción de Sebastián Castro dentro de la plantilla del filial. Y por si fuera poco, mantiene abierta la puerta de salida por si es necesario.

Pero, ¿qué busca el Córdoba en estas horas finales? ¿Qué necesidades han quedado al descubierto? La principal está en ataque, de ahí que además de Gabriel no sería raro que llegara alguien más de otro perfil o con más experiencia. Tras caerse la opción de Lekic, que no quiere bajar de categoría, quedan otras como la de Javi Guerra.