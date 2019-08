Enrique Martín: "Es importante no perder"

Enrique Martín tiene una filosofía de vida en la que el optimismo guarda un papel principal. Es de los que prefiere ver siempre la botella medio llena y al paso por Villarrubia de los Ojos no iba a cambiar el paso. El técnico de Campanas valoró el punto logrado por el Córdoba CF, ya que "es importante no perder, porque un punto te lleva a la gloria o te deja tirado ahí".

Al término del partido, el navarro explicó que "las sensaciones son buenas, principalmente porque ha sido un partido muy competido", en el que por ocasiones el resultado podría haber sido diferente por completo al 0-0 final: "El equipo local ha tenido dos o tres palos, nosotros hemos tenido dos o tres acciones clarísimas. Creo que lo que han hecho los dos equipos en el campo no lo refleja el marcador, pero no hemos acertado".

A su juicio, sí reflejó el encuentro "una intensidad muy grande por parte de los dos equipos y tengo claro que si nosotros no estamos con la intensidad que hemos estado, nos llevamos cuatro; eso lo tengo clarísimo". Ante esta situación, tal vez, Martín mostró su orgullo por la cara dada por el Córdoba, que "ha competido bien, ha tenido sus momentos, pero si no eres capaz de hacer gol, una porque tiras fuera, otra porque el portero la para o el defensa la saca, hay que estar también en otros momentos más difíciles, y de ahí el resultado".

El preparador blanquiverde vio justo el empate y se quedó con "el trabajo y el esfuerzo de los dos equipos", antes de destacar la notable respuesta de sus jugadores a un escenario tan peculiar por su superficie sintética y sus reducidas dimensiones. "Les hice ver que si no veníamos bien metidos y concentrados lo que durara el partido, no puntuamos ni hartos de vino, y creo que el equipo ha estado intenso y muy metido, y prueba de ello es que hemos dejado la puerta a cero, que no es fácil".

"Aquí los equipos van a sufrir mucho"

Al hilo, Enrique Martín recordó "una máxima" que lleva a gala desde el inicio de su carrera y que pasa por que "el día que compites, que intentas ganar, y no aciertas, es importante no perder, porque un punto te lleva a la gloria o te deja tirado ahí. Por eso hay que valorar el punto, que es muy importante, porque aquí los equipos van a sufrir mucho, ya que el equipo de casa tiene buen ritmo y como los contrarios no se mentalicen de las medidas y del piso, van a sufrir mucho".

Por último, se refirió también a las horas finales del mercado, advirtiendo que espera la llegada de "un par de jugadores o tres... Lo justo sería tres, dos no estaría mal y cuatro empezaría a estar muy bien". Este lunes a media tarde, la respuesta.