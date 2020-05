El Córdoba CF trabaja en "un plan agresivo" para su próxima campaña de abonados

Planificación, estructura deportiva, líos judiciales... y afición. Entre todos los frentes abiertos que tiene el Córdoba CF a estas alturas, pese a verse obligado a finiquitar la temporada futbolística por culpa de la crisis sanitaria del covid-19, también hay lugar para los fieles cordobesistas, el mayor patrimonio que tiene un club que trabaja en "un plan agresivo" para su próxima campaña de captación de abonados.

A nadie se le escapa que a estas alturas de la película, la incertidumbre es máxima sobre cómo será el fútbol postcoronavirus. Pero de momento hay algo medianamente claro: los estadios estarán vacíos al menos hasta enero de 2021, en el mejor de los casos. Ante este panorama, que lógicamente tiene su reflejo directo en el capítulo de ingresos de los presupuestos, la entidad blanquiverde ha anunciado este jueves que trabaja en "un plan agresivo" que en ningún caso pasa por "compensar" los partidos perdidos de este curso 19-20.

Según ha apuntado el consejero Adrián Fernández-Romero, el Córdoba podrá dar una primera "pincelada" de su plan social en un plazo máximo de "dos semanas", si bien ya ha dejado caer que contará con una serie de "gratificaciones" que supondrán una novedad en lo visto hasta ahora en este tipo de campañas. Hay que recordar que el club cuenta con algo menos de 8.000 abonados -cifra lejos de los más de 11.000 anunciados en verano- que en el ejercicio más reciente dejaron en las arcas una cantidad cercana a los 850.000 euros.

Entre los bonus que el Córdoba puede estar manejando podría entrar un acuerdo con Footters, la plataforma televisiva que ha tenido los derechos del equipo en la liga 19-20 y que ya ha hecho público que compensará con una cartera virtual a sus socios con el dinero perdido por los partidos no ofrecidos tras la cancelación del ejercicio. "No se ha tomado una decisión, pero son gente dinámica y estamos conjuntamente valorando distintas alternativas, aunque hasta que no sepamos el formato y la fecha de inicio...", ha explicado.

El dirigente sevillano también se ha detenido en su rueda de prensa telemática a la marca que vestirá a los distintos equipos de la sociedad y que dejará de ser Adidas, aunque el nombre del sustituto no se sabrá hasta "los próximos días". Igualmente, ha hecho referencia a la posibilidad de volver a manchar la camiseta y a encontrar más vías de patrocinio, aunque "la Segunda B es muy compleja porque obliga a invertir en el ámbito local; es difícil, pero no imposible". Al respecto, se ha mostrado convencido de "conseguirlo" porque "ya se ha disipado" la corriente contraria al club que provocó la gestión pasada.

La Segunda B Pro, un proyecto "interesante"

Pero, ¿y todo esto en qué concepto de competición? Esa es la pregunta del millón que también se le ha hecho a Adrián Fernández-Romero, que ha dejado constancia de que "no" le gusta "la liga del año que viene con 100 equipos", aunque "habrá que competir y no será obstáculo para que nos metamos arriba". Con todo a nadie se le escapa "el galimatías" que tiene que resolver aún la Federación Española, ojalá imperando "un criterio económico y de menor gasto posible"; es decir, mantener las bases de proximidad geográfica y dejar para otro lado otros inventos que ya se están deslizando.

En esa misma línea, el sevillano ha hecho referencia a la Segunda B Pro que se pondrá en marcha en el curso 21-22 para hacer bisagra entre la categoría de bronce y el fútbol profesional, lo que le parece "buena idea... aunque si Dios quiere no la vamos ni a rozar, esa es la mira que tenemos". "Creo que es algo interesante y bueno porque a clubes con dimensión como puede ser el Córdoba hace que se le revalorice la marca... pero espero que ni la olamos, nosotros a Segunda", ha finalizado.