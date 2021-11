Adrián Fuentes: "El trabajo siempre tiene su recompensa y espero que sea mi año"

Adrián Fuentes fue uno de los grandes protagonistas de la victoria del Córdoba CF ante el Cacereño. El madrileño hizo el tercer gol de su equipo y se reivindicó, sacándose la espina de las ocasiones falladas en el choque ante el Montijo. Después de una mala racha personal, el atacante está encontrando en el conjunto blanquiverde una versión superlativa y está decidido a aprovechar su momento.

"¿Qué se le puede pedir al equipo? Que siga en esta dinámica, que es lo más difícil. Hoy con un 5-0 creo que nos hemos reivindicado. Es cierto que juegue quien juegue siempre quiere dar el máximo, aportar lo máximo para el equipo y los resultados están ahí", apuntó Fuentes cuestionado por qué techo tiene su equipo.

Y es que para él, la diferencia entre unos equipos y otros es "el hambre y las ganas de seguir sumando, de participar cada vez más y hacerlo lo mejor posible tanto colectivamente como individualmente". "Todo el mundo quiere jugar y aportar. Es una situación que no me esperaba al inicio de temporada, pero todo es positivo y esa dinámica nos ayuda para ir a más", añadió el atacante del Córdoba.

En lo personal, el punta quitó importancia a los fallos personales ante el Montijo, después de reivindicarse con su tercer gol de la temporada en liga. "A veces entran y a veces no, hay que darle importancia a esos metros finales y a las tomas de decisión. Yo visualizo momentos y me planteo situaciones, suelo hacerlo, el fin de semana pasado no pudo entrar y por suerte hoy sí lo ha hecho", comentó.

El punta, ante su año

Sobre esa fama de jugador con poco gol que le perseguía, fue realista y explicó los motivos que le han lastrado en los últimos años. "Es cierto que no es la primera vez que lo escucho. No he estado en mi plenitud de cara al gol por varias razones, porque estuve un año y medio fuera con una rodilla rota y no tuve continuidad en otros equipos. No me importa, porque yo confiaba en mí, el trabajo siempre tiene su recompensa y espero que sea mi año", apuntó.