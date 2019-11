El juez autoriza la adjudicación a Infinity de la Unidad Productiva del Córdoba CF

Nuevo paso, y quizás del definitivo, para aclarar el futuro del Córdoba CF. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba ha autorizado la venta de la Unidad Productiva de la Sociedad Anónima Deportiva a Infinity, el grupo inversor con sede en Bahréin que pasa por ser la única que presentó su propuesta en tiempo y forma, y que actúa bajo la nomenclatura de Unión Futbolística Cordobesa SAD. A partir de este momento queda en manos del administrador concursal, Francisco Estepa, el cierre de la operación, que mantiene la duda del recurso presentado por Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Después de que el lunes a las 14:00 se agotara el plazo abierto por el magistrado una semana antes para la presentación de ofertas que mejoraran la de Infinity, y tras esperar un tiempo prudencial por si hubiera llegado alguna alternativa vía telemática, el juez ha decretado un nuevo auto para la adjudicación de la UP. Salvo que Estepa haya recibido alguna propuesta más para mantener la actual SAD -entra en concurso de acreedores-, ya tiene el camino libre para ejecutar la transacción que posibilite la inyección económica que necesita el club.

En el auto hecho público este mismo mediodía, el juez dispone "autorizar la venta de la UP del Córdoba Club de Fútbol SAD en los términos de la única oferta presentada, la cual incluye el uso en la situación jurídica que se encuentre dicho uso, del Estadio Municipal de El Arcangel, así como el derecho a seguir participando en la actual competición, siempre que se cumplan con los requisitos económicos que la RFEF exige al resto del clubes que militan en la misma categoría, dando por reproducido el resto de contenido y pronunciamientos del Auto de fecha 18/11/2019".

Vista la necesidad perentoria que tiene la institución, especialmente para evitar la salida en bloque del plantel si se sumara un tercer impago de sus nóminas, la confirmación por parte del letrado se antoja inminente. Los siguientes pasos serían la citación en una notaría para elevar a público la venta y nombrar a Infinity, grupo que está representado en España por Crowe, como nuevo propietario de la Unidad Productiva de la SAD; y el inicio de la puesta al corriente de los primeros acreedores, con los jugadores como pago prioritario.

La sociedad con sede en Bahréin ya depositó hace una semana tres millones de euros en la cuenta del juzgado destinados a reducir el pasivo de la SAD en curso, con preferencia a las deudas con el personal deportivo y no deportivo, Seguridad Social y el cierre definitivo del concurso de acreedores iniciado en 2011 -el convenio se firmó un año después- y que se encuentra en su fase subordinada.

La última palabra, en manos de Estepa

Además, ante el ruido generado alrededor de esta decisión judicial, el juez añade en su auto que "la presente resolución es una autorización, no es una obligación, no es una adjudicación de una subasta judicial, no se está liquidando nada, se autoriza a la AC a que culmine el proceso de venta si lo estima oportuno, desde este momento la AC está habilitada para culminar la venta, pero no obligada a hacerlo".

Por lo tanto, la última palabra la tiene ahora el administrador concursal Francisco Estepa, que será el que, si nada ha cambiado a última hora, confirme en las próximas horas que el club blanquiverde pasa a manos de Inifity.