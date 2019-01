Kevin y Chuma se estrenan en una convocatoria del Córdoba CF

El Córdoba CF se desplaza este sábado a tierras madrileñas, donde el domingo le espera el Alcorcón (Santo Domingo, 18:00), en partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga 1|2|3. Y lo hace con una expedición formada por 18 futbolistas en la que destacan los jugadores del filial Kevin Bautista y Chuma. El central y el delantero se estrenan en una lista a la que también regresa Javi Galán tras su castigo federativo, y de la que se caen los sancionados Loureiro y Quintanilla, el lesionado Álvaro Aguado y Sebas Moyano.

La operación salida puesta en marcha durante esta semana por la entidad blanquiverde ya advertía la necesidad de que Curro Torres tirara de algún jugador del Córdoba B. En los últimos días ya se ejercitaron con el primer equipo Kevin, Chuma y Trabazo por las ausencias por diferentes motivos de Vallejo, finalmente recuperado de un proceso febril; Aythami y Erik Expósito, ya desvinculados y de vuelta a Las Palmas, y Jovanovic, traspasado al Al-Fateh saudí, además del lesionado Aguado. Al final, los dos primeros, por su demarcación, han sido los elegidos por el técnico.

De esta forma, la convocatoria del Córdoba queda formada por 15 futbolistas con ficha profesional y otros cinco con carta de sub 23. Esto obliga a todo el cuerpo técnico a estar avizor para no incurrir en alineación indebida, toda vez que la normativa exige que en el terreno de juego siempre haya un mínimo de siete jugadores profesionales, con dorsal por debajo del 25. El peligro no parece que pueda aparecer a la hora de conformar el once, sino en el transcurso del encuentro.

Menos problemas para Cristóbal Parralo

En el Alcorcón, Cristóbal Parralo ha decidido guardarse la lista de 18 para horas antes del inicio del encuentro. Son bajas seguras el sancionado Dorca y el exblanquiverde Borja Domínguez, después de que se cerrara su préstamo al Pontevedra. Queda como duda Laure, que arrastra unas molestias que ya le impidieron estar la pasada fecha ante el Sporting en El Molinón, mientras que en el capítulo de altas aparece el también ex del CCF Eddy Silvestre, que apunta a titular en la medular.