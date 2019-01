Curro Torres sólo tiene 17 jugadores disponibles para Alcorcón

Las salidas de Aythami y Erik Expósito, unidas a la anterior de Jovanovic, y las bajas por sanción de Loureiro y Álex Quintanilla, y por lesión de Álvaro Aguado han dejado a Curro Torres con sólo 17 jugadores aptos para afrontar el partido del domingo en Alcorcón (Santo Domingo, 18:00). De esta manera, el técnico, que este sábado terminará de preparar el partido, tendrá que tirar de un futbolista del filial... salvo que el club sorprenda con la inscripción de Josema o el fichaje de Carrillo, que se dibujan como los primeros movimientos en cuanto altas del club blanquiverde en este mercado invernal.

Los últimos movimientos han dejado 20 jugadores en la plantilla del CCF, 15 con ficha profesional y otros cinco sub 23. Quedan por tanto al menos cuatro huecos por cubrir, a la espera de que haya alguna salida más, lo que no está descartado. Pero mientras, Curro Torres tiene que tirar con lo que tiene: "Buscaremos lo mejor, sacaremos el mejor equipo para competir en Alcorcón", advirtió el técnico en la previa, donde confirmó que Javi Lara "está entrenando bien y busca un sitio en el once" tras dos meses sin competir, y que no tiene "dudas sobre el rendimiento" de Fernández, que tendrá sus primeros minutos con él aprovechando la ausencia de Loureiro en el lateral derecho.

Y la vuelta al equipo del capitán coincidirá, según Torres, con "un partido complicado", porque los alfareros "tienen buen equipo, trabajado y con experiencia. El Alcorcón no está pasando buena época de resultados, pero en casa sólo han ido 60 minutos abajo, es un equipo complicado de poder batir, pero debemos dar un paso al frente, hacer un buen partido y buscar tres puntos".

Un mensaje calcado al lanzado por el hispano alemán antes de viajar a Soria porque "creía que era el momento propicio, pero si te encuentras dos goles a balón parado... No puede ser que no te tiren a puerta y te vayas al descanso 3-0". El preparador blanquiverde reconoció que "son situaciones que tenemos que corregir porque no las habíamos tenido, hemos trabajado para corregirlo, cada uno tiene su rol en el balón parado y hay que ser más fuertes y fiables sabiendo que nos estamos jugando mucho". "Tenemos que ser más regulares y fiables en el rendimiento", sentenció.

Mirando al rival más en profundidad, Curro Torres diseccionó al Alcorcón en los siguientes términos: "Ellos, si no les aprietas, quieren tener el balón, pero saben adaptarse a otras situaciones, son un equipo muy completo. Vamos a intentar hacer nuestro partido, ponerles las cosas difíciles, pero tienen más virtudes además de manejar el balón y, si no estamos concentrados y metidos del 1 al 90, lo vamos a tener complicado. Espero que el equipo lo tenga claro y hagamos un partido competido".