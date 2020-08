Cuando toda la afición del Córdoba CF mira con inquietud hacia el tema de la inscripción de sus equipos en la Real Federación Española de Fútbol, desde el club se aportan pocas luces sobre ese tan manido plan B que conlleva la negociación con Azaveco y que supondría la alternativa a la inscripción a través de Unión Futbolística Cordobesa, la vía que todavía defiende Infinity y que está por ver si fructificará en la Federación.

Al menos, Javier González Calvo ya habla abiertamente de esas alternativas y en la presentación del acuerdo de patrocinio con Supermercados Piedra, el consejero delegado blanquiverde ha explicado esa postura. "Ya dijimos que se estaba hablando. Dirijo un club de fútbol importante y creo que no solo hay que tener un plan A, con el que seguimos adelante porque creemos que es lo correcto y nos permitirá la inscripción, pero sin perjuicio de eso, tenemos que tener plan B, C o el que toque para que en Córdoba haya fútbol el año que viene", ha indicado.

El CEO del club blanquiverde ha añadido que "hace semanas" que "se está hablando con el resto de agentes que participan en esto". "Cada uno expone sus posturas y estamos en ello. No puedo decir mucho más. Nuestro plan es el de siempre, con el que compramos, pero tenemos que tener todo preparado", ha apostillado.

Sobre la naturaleza de esas conversaciones, González Calvo ha expuesto que las reuniones incluyen a Azaveco y a Bitton Sport como acreedor más importante del Córdoba CF SAD. "Azaveco representa a otras personas que dicen que no se reúnen conmigo pero si están representados… Lo que no entiendo es el papel de Minoritarios y que digan que son intermediarios cuando la negociación es directa", ha espetado el consejero delegado del club.

Sobre los plazos para la inscripción definitiva, Javier González cree que habrá que esperar hasta el 17 de agosto. "A mí me transmiten que a partir del 17 de agosto será cuando se estudie la documentación. A partir de ese 17 de agosto pasarán unos días y la RFEF será la que dicte", ha apuntado.

Además, sobre la negativa del administrador concursal, Francisco Estepa, a solicitar la inscripción de la antigua SAD, González Calvo ha mostrado su opinión: "Es normal que el administrador tenga esa postura. Vendió un club el 5 de diciembre y no puede proceder ahora a una inscripción que no entendería la gente. Nosotros hemos solicitado la inscripción con UFC y él no puede hacer otra cosa".