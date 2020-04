El consejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo, ha explicado con claridad la posición del club blanquiverde después de que este jueves se anunciara la presentación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo que afectará a la mayor parte de la plantilla deportiva y no deportiva del club.

En los micrófonos de Radio Marca Córdoba, el CEO del conjunto cordobesista ha reconocido que "es una situación a la que no queríamos llegar, pero por responsabilidad empresarial en una sociedad que tiene cero actividad actualmente, y sin saber si vamos a jugar el play off, sin día para saber cuándo se va a tomar la decisión... no podíamos seguir en esta situación".

Eso sí, González Calvo ha dejado claro que nada tiene que ver esta medida con la donación que el club anunció para ayudar a las personas vulnerables de la ciudad. "Los 50.000 euros están previstos desde hace tiempo y creo que nos tocaba", apuntó el dirigente, que aclaró que "el ERTE no se hace por ningún problema económico, se hace en base a un criterio empresarial. No tenemos ningún tipo de actividad y el estado te permite tomar una serie de medidas por el bien de la empresa, pero la donación era una medida que estaba tomada hace semanas y es para ayudar a la ciudad de Córdoba y a todas las personas vulnerables".

En cuanto al acuerdo alcanzado con los trabajadores, González Calvo explicó que "llevábamos días hablando con los jugadores y los trabajadores, porque tenemos una cercanía importante; hace dos o tres semanas empezamos a hablar con ellos y se pusieron a disposición del club para reducirse su sueldo y ayudar al resto de compañeros". Desveló además el consejero delegado de la entidad que "una de las condiciones de los jugadores del primer equipo es que no sufrieran una merma económica el personal no deportivo y así lo hemos hecho", defendiendo que "es lo mejor para el club, ahora mismo hay una tranquilidad absoluta, la gente lo ha entendido y lo único que han hecho es ponerse a la orden del club para lo que se necesite".

Con la competición detenida y pendientes de la decisión final de la Real Federación Española de Fútbol sobre el play off que ponga final a la temporada, González Calvo reconoció que "lo que más me preocupa es la próxima temporada porque parece que se va a jugar a puerta cerrada hasta mínimo el mes de enero", por lo que ya avisó de que "es cierto que tenemos un sustento importante que es tener una buena propiedad, pero tendremos que hacer un equipo acorde a los ingresos que podamos tener, porque siempre he dicho que no hay nada más peligroso que depender de una persona o una propiedad y yo creo que los clubes tienen que ser sostenibles".

Confianza en Sabas

Pero antes de pensar en el siguiente curso, queda por ver como se finaliza el actual y ahí González Calvo cree que "sería de justicia que el Córdoba jugara este play off, sobre todo después de acordar casi con el 100% de los clubes que no se descienda a nadie porque quedan 30 puntos en juego", aunque también entiende que "no es una decisión fácil para nadie y tendrán el apoyo del Córdoba CF en cualquier decisión que se tome".

En el plano deportivo y mirando al futuro, el CEO del club blanquiverde dejó entrever la continuidad de Juan Sabas, que llegó justo antes del parón con contrato solo hasta el 30 de junio, pero que parece que seguirá en el club de cara al siguiente curso. "No creo que haya ningún problema con ellos. Estamos hablando con Juan y si tenemos que planificar algo lo haremos con él", indicó al respecto.