Iván Ania solo piensa en el Atlético Baleares: "No nos vamos a ahorrar nada"

Iván Ania tiene claro dónde debe poner la mente su equipo. El entrenador del Córdoba CF no quiere ni oír hablar de la visita al Castellón antes de derrotar al Atlético Baleares en El Arcángel, en un partido importantísimo para los suyos en ese afán de seguir presionando a los dos primeros clasificados. Es por eso que el técnico asturiano dejó claro en la rueda de prensa previa al choque ante los balearicos que no ahorrarán esfuerzo alguno en busca de la victoria en casa.

"Fácil no va a ser, ya lo vimos en el partido de ida, que incluso con uno más no fuimos capaces de sacar la victoria. Tenemos que afrontar este partido como ya afrontamos el del Melilla. Si miras sus números o su clasificación te va a llevar a equívoco. Es un equipo con jugadores importantes en la categoría, que se ha reforzado bien en el mercado de invierno. No está sacando buenos resultados pero cuesta ganarle, como ya demostró ante el Castellón o el otro día ante el Mérida. Siempre son resultados cortos y creo que va a ser un partido difícil", argumentó el preparador del Córdoba CF al ser cuestionado por el rival, un Atlético Baleares que llega en descenso y con muchas urgencias.

Le preocupa a Ania la versión que dará el rival y su actitud en un feudo exigente como El Arcángel: "No sé el planteamiento que tendrán, si se replegarán con mucha gente por detrás como en el partido de ida, o vendrán a presionarnos. Tenemos que estar preparados para cualquier escenario que se nos pueda presentar".

Y es que el técnico tiene claro que, como ya sucedió ante el Melilla, el inicio del partido puede ser fundamental. "Está claro que cuando jugamos como locales los partidos no son los mismos si nos ponemos pronto por delante en el marcador o van pasando los minutos y el marcador sigue igualado. Cuando somos capaces de abrir rápido el marcador, se nos abre un horizonte distinto. La mayoría de equipos viene a encerrarse y, si marcamos rápido, ese planteamiento lo tienen que cambiar. Me gustaría poder hacer un gol rápido que nos diera la tranquilidad para poder jugar el resto del partido", reconoció Ania.

Más allá de cómo se dé el encuentro, Iván Ania tiene claro que empleará todo sus recursos en él: "No nos vamos a ahorrar nada, tenemos que ganar al Baleares. Vamos a salir con toda la intención de ganar el partido. Si los que tienen cuatro amarillas no jugasen este domingo, no es porque me los guarde para Castellón, es porque considero que necesitaría otros jugadores para ese puesto. No sería por ahorrarme nada. Si hiciera eso mandaría el mensaje de que el partido está ganado y no creo que ningún equipo pueda hacer eso".

Y es que el asturiano asegura que ni se han planteado aún el partido de Castalia de la próxima semana. "Estamos pensando en ganar al Baleares. Sí es cierto que antes del partido de Melilla habíamos hecho con los jugadores un bloque de tres partidos que eran muy importantes, que eran Melilla, Antequera y Baleares. Pero en ningún momento hemos planteado el partido de Castellón, eso es perder energía para el partido del domingo, que es el más inmediato", reiteró.

Los objetivos, uno a uno

Esa mira corta que pide el técnico para su equipo no le impidió valorar las opciones de su equipo de seguir progresando en la tabla. "Claro que soy optimista, cada vez estamos más cerca de ese segundo objetivo que teníamos. El primero era la salvación, que creo que ya está más que asegurada. El play off lo tenemos cada vez más cerca y, una vez que se consiga, habrá que marcarse otra meta. Todos sabemos que la segundas vueltas son más difíciles, pero los que no podemos fallar somos nosotros si queremos tener opciones de llegar arriba. Tenemos que ir partido a partido pero siempre con las miras ambiciosas. No podemos renunciar a lo máximo, así debemos afrontar cada partido", expuso.

Y es que para el entrenador del Córdoba CF, los objetivos deben llegar de manera natural y uno por uno. "Esto es una escalera, primero hay que cumplir un objetivo y después mirar al siguiente. Nosotros no vinimos aquí para salvarnos pero luego siempre hay sorpresas. Igual que hay equipos que sorprenden y ascienden, hay algunos que pueden descender. Hay que ir paso a paso, ahora el equipo ya tiene un número de puntos con los que la salvación ya se consiguió, estamos cerca del objetivo del play off y luego ya miraremos más arriba", apuntó.