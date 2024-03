Lapeña, un regreso para acercar su renovación con el Córdoba CF

El Córdoba CF recupera a Adrián Lapeña para la cita de este domingo ante el Atlético Baleares. El central riojano, un fijo para Iván Ania y el jefe de la zaga tras la baja médica de Dragisa Gudelj, se perdió el duelo en El Maulí ante el Antequera tras ver la quinta amarilla en la cita en El Arcángel ante el Melilla, lo que le hizo cumplir un duelo de castigo por ciclo de amonestaciones.

Disponible para Iván Ania tras su partido de sanción, Adrián Lapeña regresará este domingo para acercar su renovación con el Córdoba CF. Tras cerrar su etapa en el Deportivo de la Coruña, el defensa de Logroño firmó este pasado verano un contrato por una temporada con la entidad blanquiverde, aunque con opción de una campaña más.

La prolongación de Lapeña en el Córdoba CF se dará si disputa cuatro partidos más con la elástica blanquiverde. De momento, el central riojano ha jugado 21 choques en el Grupo 2 de Primera RFEF, en los que anotó dos tantos con el conjunto cordobesista (ante el Ceuta en la última acción del partido y que sirvió para empatar el choque en el Alfonso Murube y previamente en la goleada en El Arcángel al Antequera).

Adrián Lapeña, que cumplirá 28 años el próximo 16 de abril, se formó en las categorías inferiores de la Real Sociedad. Posteriormente, pasó al KAS Eupen de la Primera División belga. Tras su aventura en Bélgica, el riojano recaló en el Castellón, conjunto con el que logró el ascenso a Segunda División en 2020. Tras disputar 33 partidos en la división de plata con el equipo orellut, firmó en el Deportivo de la Coruña. En la escuadra gallega militó las dos últimas temporadas en Primera Federación, sumando 65 encuentros en los que marcó cuatro goles.

Con una dilatada experiencia en la categoría de bronce del fútbol español, ya que ha participado en más de 200 encuentros, Lapeña se acerca a su renovación con un Córdoba CF en el que se ha convertido en un fijo para Iván Ania en el eje de la defensa. A pesar de un inicio irregular, que le costó el puesto durante cuatro encuentros (de la jornada cuatro a la siete), el de Logroño se asentó en el once inicial ante el Mérida y ya fue incuestionable.

Lapeña, que compartió eje de la defensa con Gudelj, ahora lo ha estado haciendo con Carlos García, Mati Barboza y en el último envite ante el Melilla con Martínez, aunque éste fue sustituido por unas molestias físicas en el descanso del encuentro ante los melillenses, cita que se saldó con una clara victoria de los de Iván Ania.

En una entrevista concedida a el Día el pasado mes de enero, Lapeña ya se ha hecho a Córdoba: "Es una ciudad acogedora, muy tranquila y la gente es cercana y amable y no tengo ninguna queja. Ojalá pueda estar varios años más". De momento, su prolongación con la entidad blanquiverde la tiene a tiro de cuatro partidos.

"La verdad es que me encuentro muy bien, con la confianza del entrenador y dando un nivel alto. No me conformo con eso y creo que puedo dar un poco más. Tienes que coger el ritmo de partidos, pero el nivel que estoy dando es elevado, el míster está contento conmigo y los compañeros también me transmiten también esa confianza. En ese aspecto estoy contento y espero seguir dando lo mejor de mí porque saldrá beneficiado el grupo", comentó a este periódico un Lapeña que está ejerciendo de líder de una defensa que fue mejorando conforme fue avanzado la temporada en el Grupo 2 de Primera RFEF.

Tras su partido de sanción, lo que obligó a jugar a Iván Ania con Mati Barboza y Carlos García, ahora será el de Oviedo el que decida si el central riojano regresa al eje de la defensa para el compromiso de este domingo ante el Atlético Baleares. Si vuelve a la titularidad y a jugar, el de Logroño se acercará a una renovación que es solo cuestión de tiempo.