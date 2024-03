Kuki Zalazar y la ambición de "un Córdoba CF unido"

El Córdoba CF sigue trabajando de cara al encuentro de este domingo ante el Atlético Baleares, una cita en la que los blanquiverdes buscarán la tercera victoria consecutiva tras las conseguidas previamente ante el Melilla y el Antequera. Además, los de Iván Ania solo han perdido un partido de las últimas 19 jornadas, por lo que buscarán seguir con esta gran dinámica ante un rival de la zona baja de la tabla que necesita reaccionar para luchar por la permanencia.

Con Adilson Mendes y Martínez ya entrenando con el grupo desde este pasado miércoles, el Córdoba CF gana más mimbres. Lapeña vuelve tras su partido de sanción y Kike Márquez será el que se lo pierda tras ver en Antequera una amarilla que le obligue a cumplir un encuentro de castigo por acumulación de amonestaciones.

Sin Kike Márquez, de nuevo será Kuki Zalazar el que sea de la partida de inicio. El hispano-uruguayo, tras la cita en Ceuta, recuperó la titularidad y acumula dos citas seguidas saliendo desde el comienzo. De hecho, actualmente ya acumula 19 encuentros disputados, con un total de 790 minutos de juego, en los que anotó además un gol.

Cuestionado sobre su titularidad de las últimas jornadas, Kuki Zalazar señaló este jueves que se encuentra "muy bien". "La verdad es que estoy haciendo unos buenos partidos", apuntó el ex del Deportivo de la Coruña. "Creo que también el equipo está muy bien y eso te hace elevar tu nivel. Con estas dos victorias, me da la confianza para seguir trabajando, queda mucho y solo hay que seguir", expuso el hispano-uruguayo. Además, añadió que "si llega la oportunidad otra vez de volver al once, hay que dar lo máximo como vengo haciendo".

Asentado tercero y con 13 puntos de renta sobre el sexto, el Antequera, Kuki Zalazar señaló que "hay que ser ambicioso". "Nuestro objetivo está claro cuál es y es intentar amarrar esa plaza de play off lo antes posible. Estamos en una buena posición y si los números dan y podemos mirar hacia arriba, hay que ser ambiciosos porque creo que tenemos nivel de sobra para pelear con los de arriba", señaló el hispano-uruguayo.

"Vamos todos a una"

También destacó que el Córdoba CF tiene "un vestuario muy unido". "Se puede ver en los partidos, en las celebraciones vamos los del campo y los del banquillo a celebrar todos juntos", apuntó Kuki Zalazar. "Creo que es un vestuario fenomenal, nos tratamos cómo si fuéramos una familia, hay un gran ambiente, cero envidias y cero rencores y sabemos y vamos todos a una para conseguir los objetivos", comentó el mediapunta blanquiverde.

Por último, también se centró Kuki Zalazar en la cita de este domingo ante un Atlético Baleares que "allí nos plantearon un partido muy feo, se encerraron en su campo y tras la expulsión se fueron a bloque bajo". Eso sí, tras la derrota de la última jornada ante el Mérida, "necesitan también de los puntos y será un partido disputado y difícil porque se pueden meter atrás y atacar una línea tan baja es complicado, aunque tenemos nivel para contrarrestarla".