Lapeña: "Nuestro objetivo es que el Córdoba CF salga de esta categoría y entre todos lo podemos conseguir"

Con las ideas muy claras. Tras acabar este jueves una lluviosa sesión de entrenamiento en El Arcángel, Adrián Lapeña (Logroño, 1996) atiende a el Día antes del importante encuentro que jugará el Córdoba CF el domingo ante el Recreativo de Huelva, un envite que se decidirá "en las áreas". El riojano, con pasado en clubes como el Castellón o el Deportivo de la Coruña, se adentra en una primera vuelta "muy buena" y es consciente también de que "un club así cada año que está fuera del fútbol profesional sabe cuál es el objetivo", un reto que "entre todos podemos conseguir". "Con un vestuario unido" y alejado del runrún del mercado invernal, el defensor cordobesista también expone que la labor de Iván Ania está siendo "fundamental".

-¿Cómo de importante fue la victoria ante el Intercity tras arrancar el año con la derrota ante el Castilla?

-Muy importante, porque necesitábamos ganar y sobre todo acabar la primera vuelta con un buen resultado. Después del parón, nos costó arrancar y al equipo le faltaba algo de chispa, pero el otro día se volvió a ver a un equipo serio, con las ideas claras, y tuvimos buenas sensaciones de cara a iniciar la segunda vuelta.

-Hablaba Iván Ania en la previa del partido ante el Intercity de la importancia de ganar para estar en una situación de privilegio antes de arrancar la segunda vuelta.

-Sí, el míster lo decía. La posición en la primera vuelta es clave si al final quieres cumplir tus objetivos. Teníamos que acabar ahí arriba y creo que salimos todos los jugadores con esa idea. Salimos al partido con la intención de no complicarnos otra jornada más y el equipo hizo un partido serio, supimos llevarnos la victoria y ahora tenemos que seguir en esa dinámica porque no queremos salir de esos primeros puestos que nos permiten luchar por lo que queremos.

-¿Qué balance hace el vestuario de esta primera vuelta?

-En global es muy buena. Si es verdad que nos costó un poquito empezar, pero son muchos jugadores diferentes en un mismo equipo, incluido el entrenador, que tenía que una idea de juego que necesitaba un tiempo. Confiamos en lo que nos decía, en su idea, y a partir de ahí llegaron los resultados que nosotros queríamos. Sumando la confianza que teníamos nosotros en el de al lado y en el entrenador, todo fue más sencillo. Tuvimos una racha muy buena de puntos y nos permitió ponernos en los puestos que queremos estar, y cada jornada tenemos que pelear para no salirnos de ahí.

-Si parece que hay dos equipos, Castellón e Ibiza, que están a un ritmo superior.

-Sí. Tienen unos números buenísimos. No me he parado a mirar cuántos partidos se han dejado puntos, pero no son muchos. Son diferencias de puntos muy grandes, pero esto es fútbol y mientras haya puntos y lucha para poder recortar, esto no ha acabado. Cuando no haya puntos, pues miraremos dónde podemos estar. Nosotros estamos enfocados en ganar y en sacar los tres puntos, lo que hagan los demás a día de hoy no nos preocupa si sacamos los resultados hacia adelante porque estaremos donde queremos estar. Cuando queden dos meses, veremos dónde estamos y cuántos puntos nos sacan los rivales, cuántos les sacamos a los demás y valoraremos ahí hasta dónde podemos llegar.

-El Racing Ferrol y Andorra estaban a ocho y nueve puntos de los líderes al cierre de la primera vuelta y al final acabaron ascendiendo de forma directa. La clasificación puede dar ese giro también.

-Esto es fútbol y no son matemáticas de uno más uno son dos. Cada partido es un mundo y te puedes dejar puntos en cualquier campo e incluso en el tuyo propio, a nosotros nos ha pasado. Los rivales son de nivel y tenemos que estar atentos, sacar nuestros partidos adelante y esperar a ver lo que hacen los demás. No tenemos que empezar a ver la diferencia que hay con el resto y si los partidos son directos, hay que meterle una marchita más al partido porque es verdad que aparte de sacar los puntos puedes sacar el goal average, como puede pasar este fin de semana, y eso suma a la larga. No hay que salirse de este camino de empezar a mirar puntos. Las distancias son largas, años atrás se han recortado y en el futuro se recortaran, por lo cual hay que ir partido a partido.

-Da más tranquilidad el colchón de ocho puntos conseguido con los rivales que están fuera de la zona de play off.

-Sí, tu necesitas ganar tus partidos para mantenerte en los puestos de arriba y saber que has hecho tus deberes. Si el rival falla le estás sacando esa diferencia que te permite tener un poquito más de tranquilidad y no jugar con una cuerda en la que abajo no hay red. Perder con el Castilla o empatar con el Atlético Baleares, te permite seguir en esos puestos gracias al colchoncito de puntos que te permiten poder fallar alguna vez y no salir de los puestos en los que queremos estar.

-Arranca la segunda vuelta en Huelva con un duelo que puede marcar también hasta dónde puede llegar el Córdoba CF.

-No sabemos hasta dónde podemos llegar, pero es un rival directo, de los más directos, y tenemos que ganar por el mero hecho de seguir haciendo un colchón de puntos. Todos los puntos que saques ahora y te distancias es margen que tienes por si fallas a lo largo de la Liga. Este partido es vital, porque al ser rival directo está el tema del goal average, un aspecto fundamental porque te puede determinar una posición u otra. Hay que ir con máxima concentración y compromiso porque este partido lo tenemos que ganar sí o sí y estamos haciendo un buen trabajo para llegar bien al partido.

-¿Cuál puede ser la clave del encuentro de este domingo?

-Creo que el partido va a estar en las áreas. Ya se pudo comprobar aquí. Somos equipos que gestionamos bien el balón y sabemos defender. El partido de ida se decidió con un gol de Toril y tenemos que estar concentrados al 100% porque tampoco espero un partido de 20 ocasiones de cada equipo porque creo que los dos equipos estamos muy trabajados. Sabemos juntarnos bien, defendemos bien en nuestro campo y hay que estar precisos en nuestras áreas para llevarnos el partido.

-¿Le preocupa algo del Recreativo?

-Ellos son el equipo más en forma de las últimas jornadas y eso habla bien de ellos porque anímicamente estarán muy arriba. Tendremos que saber gestionar eso, que vamos a su campo y la gente les apoyaré y tenemos que hacer partido muy parecido al de Málaga. Tener personalidad, saber bajar el ritmo del partido y ser un equipo serio que en ese tipo de campos también sabe jugar bien, sabe dominar y gestionar los partidos y necesitamos el 100% de todos y la máxima exigencia de todos.

-También es importante marcar primero viendo los resultados que saca el Recre en casa.

-Sí, es un equipo al que es muy difícil hacerle gol. Abrir el marcador, haría que el partido estuviese más abierto y eso te permite más acciones de gol y nosotros con espacios nos encontramos cómodos. Si marcamos primero, ellos tendrán que abrirse y ahí podemos hacer nosotros más daño.

-Estamos en enero y con el mercado invernal abierto, es un mes que suele ser de más intranquilidad.

-Te podría decir que este año es de los pocos en el que veo que no afecta para nada en el vestuario. Somos un vestuario muy unido. Si viene alguno, bienvenido será. No veo a nadie del equipo con la cabeza pensando en el mercado, estamos pensando en competir cada semana y eso nos beneficia el no tener el runrún del mercado de invierno. Sinceramente ni lo hablamos y eso nos beneficia. Eso es punto muy bueno porque te permite competir un mes de enero que es complicado y que tiene gente la cabeza en otro sitio y puede desestabilizar el equipo. Eso no pasa aquí y me alegro porque es un melón en el que te puedes dejar puntos.

-Sin Gudelj ni Adri Castellano se mira la defensa en busca de refuerzos.

-No sabría decirte qué pasa por la cabeza de Raúl y Juanito. Los que estamos, somos los que tenemos que salir a ganar. Estamos deseando que Adri pueda volver a competir cuanto antes porque tampoco es fácil para él. No hay que darle más vueltas y los que estamos somos los que tenemos que competir, entrenar, sacar los puntos y ganar los partidos. Si viene alguno, será bienvenido porque vendrá a aportar su granito de arena. Ahora mismo no pensamos más allá. Si somos 20, pues 20; somos 18, pues 18. Los chavales del filial nos aportan bastante y el míster está contento con ellos y no tiene problema en sacarlos a jugar. Para adelante con los que seamos y no queda otra.

-Estuvo en Melilla cuando sucedió lo de Dragi Gudelj, ¿cómo han vivido estas semanas sin él?

-Hemos intentado dar la máxima normalidad posible porque tampoco es fácil para él ni para nosotros el perder un compañero por ese motivo. Tratamos de hablar con él en privado, para ver cómo está y darle ánimos, pero no lo podemos extrapolar aquí a lo deportivo porque saldríamos perjudicados. El equipo, para eso, es un equipo maduro y está sabiendo gestionar muy bien todo tipo de estas situaciones, la de Dragi y la del mercado de fichajes. Nos beneficia el no darle vueltas todo el día y los que estamos tenemos que sacar esto adelante.

-Después de las bajas y las lesiones, el foco está puesto demasiado en la defensa.

-Si hicieron algo bien la dirección deportiva, es la polivalencia del grupo. El míster es conocedor de ello. Si te falta un central, hay laterales y mediocentros que pueden corregir sus posiciones y en los puestos de arriba también. Es una plantilla corta, pero polivalente y con recursos de calidad para que el entrenador desarrolle el partido de la mejor manera posible.

-A la vista de los resultados, le ha ido bien al club con una plantilla corta.

-Estamos sacando buenos números con una plantilla, a priori, de pocos jugadores. Creo que eso tiene mucho mérito. Los jugadores que juegan y los que no juegan se sienten valorados por el entrenador y por los propios compañeros que juegan en sus posiciones. No hay ninguna mala cara y el que no juega, es el que anima al de su misma posición. Esto es mérito de los jugadores el hacer muy buenos números.

-Al inicio de temporada se habló de que el objetivo estaba claro, ¿el vestuario es consciente de lo que quiere la afición del Córdoba CF?

-Sí, un club así cada año que está fuera del fútbol profesional sabe cuál es el objetivo. Tampoco hay que hablar todos los días de ello porque les pasa a varios equipos que hay en la categoría que saben cuál es su objetivo y es el fútbol profesional. A partir de ahí, solo queda trabajar para poder salir de aquí. Si te pones hablar todos los días de lo que hay que conseguir, te estás equivocando. Lo que tienes que hacer es mirar qué hay que hacer para conseguir eso y hacerlo. Tú puedes saber lo qué hay que hacer, pero si no lo haces difícilmente lo vas a conseguir. El equipo sabe desde el primer día lo que hay que conseguir y a partir de ahí nos pusimos a trabajar para hacer las cosas que nos lleve hacia nuestro objetivo.

-Y ya lo ha vivido en otros clubes como el Castellón o el Deportivo de la Coruña.

-Sí. Llegas a este tipo de clubes y sabes lo que hay que hacer. Empiezas la liga e igual no haces las cosas que debes hacer para cumplir los objetivos y luego te cuesta. Son clubes para estar en el fútbol profesional y lo sabes. A mí me tocó la cara buena de ascender con el Castellón y no hacerlo con el Deportivo, pero cada temporada que empieza los que están saben cuál es el objetivo y a partir de ahí, como nosotros, trabajar para lograrlo.

-Siguiendo con el apartado personal, ¿cómo se está encontrando en el Córdoba CF?

-La verdad es que me encuentro muy bien, con la confianza del entrenador y dando un nivel alto. No me conformo con eso y creo que puedo dar un poco más. Tienes que coger el ritmo de partidos, pero el nivel que estoy dando es elevado, el míster está contento conmigo y los compañeros también me transmiten también esa confianza. En ese aspecto estoy contento y espero seguir dando lo mejor de mí porque saldrá beneficiado el grupo.

-¿Cómo es la importante la labor que está haciendo Iván Ania con el grupo?

-Es fundamental. El que juega, al final al jugar siente la confianza del entrenador. El que no dispone de todos los minutos que quisiera, también se siente valorado por el entrenador. Eso no es fácil encontrarlo en el mundo del fútbol que un entrenador le dé la misma importancia al que juegue y al que no. Al final, los resultados obtenidos son mérito de él por tener a todo el equipo enchufado. Hay una plantilla corta y necesita de todos y así nos lo hace ver. Cuando juegas, estás contento porque juegas el partido y cuando no, aprietas porque el entrenador te da ese aliciente y en cualquier momento te mete a jugar. Eso es mérito de él y hay que agradecérselo y esperemos que esa dinámica dure toda la temporada porque saldremos todos beneficiados.

-¿Cómo se encuentra Lapeña en Córdoba ciudad?

-He vivido en ciudades con mar y cuesta adaptarse. Soy de Logroño y no tanto. Pero al principio sí que no pasé tanta calor en mi vida en pretemporada. Es una ciudad acogedora, muy tranquila y la gente es cercana y amable y no tengo ninguna queja. Ojalá pueda estar varios años más.

-¿Qué mensaje le mandaría a la afición de cara a la segunda vuelta?

-Que hagan lo mismo que han hecho hasta ahora. Los hemos notado tanto en casa como fuera. Necesitamos de ellos y se pude ver que con un empujoncito que nos den, nos dan alas. Cuando estás abajo, se siente ese calor y empuje de la gente. Pedimos que confíen al máximo en el equipo y cuando las cosas no salgan como todos queremos, no hay que bajar los brazos y es el momento más importante para empujar. Nosotros nos lo vamos a dejar todo porque nuestro principal objetivo es que el club salga de esta categoría y creo que entre todos lo podemos conseguir.