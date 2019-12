Javier González Calvo, máximo representante de Infinity en el Córdoba CF, insiste en el mensaje de tranquilidad y optimismo respecto al futuro del club, a vueltas con una posible sanción por parte de la Federación Española de Fútbol debida al proceso de entrada en el club, a través de la compra de la Unidad Productiva.

En su su primera entrevista tras desembarcar en el club blanquiverde, concedida a La Jugada de Canal Sur Radio Córdoba, González Calvo ha sido tajante sobre el recurso presentado por el organismo federativo auto de adjudicación de la Unidad Productiva, al afirmar que "soy tan optimista que he hecho que mis clientes pongan tres millones de euros a fondo perdido. Siempre transmito tranquilidad en ese sentido. La Federación ya recurrió el auto del día 18 y no hay todavía una estimación o desestimiento sobre ese auto, por lo que es normal que puedan recurrir el del día 26".

"La Federación está haciendo lo que tiene que hacer. Ellos vienen a decir que los derechos federativos son suyos y pelean porque eso se les reconozca. Para mí eso no es discutible y creo que para su señoría y el juzgado tampoco lo es y no creo que haya ningún tipo de problema. Después, está la ley concursal y la ley de sociedad de capital. Eso te permite que esos derechos federativos puedan ser transmitidos en una situación como esta, porque al final no deja de ser un derecho o una ventaja para esos acreedores, que es lo que se defiende dentro de un concurso", ha defendido el consejero delegado de la entidad blanquiverde, que no cree que "vaya a haber mayor problema, sin prejuicio de que nosotros seguimos trabajando con la Federación para que estén lo más tranquilos posibles".

En esas conversaciones, Javier González reconoció que "acuerdo no hay pero hablamos con ellos y nos entendemos casi siempre. Si hemos llegado hasta aquí es porque estamos trabajando conjuntamente en la línea correcta. Cuando llegue el mes de junio, nosotros ya cumplimos todos los requisitos y lo haremos también entonces para que no haya ningún tipo de problema", ya que "la Federación me transmite que ellos no están por encima de ningún auto".

Por buscar ese mayor entendimiento con el organismo federativo es precisamente por lo que Infinity ha entrado en el club en un periodo transitorio en el que los derechos de competición y las fichas de los jugadores siguen a nombre del Córdoba CF SAD, algo que no significa que pasado este curso se vayan a producir cambios en la denominación de la entidad. "Hemos comprado todo lo que es el Córdoba CF, incluso esos derechos federativos, pero los dejamos en suspenso. Si a la Federación le crea un inconveniente cambiar los derechos ahora, pues lo hacemos así, porque considero que ellos están más tranquilos así y que van a ver que estamos haciendo todo dentro del margen de la ley. Por eso establecemos ese período transitorio, pero los derechos ya son nuestros", ha precisado el abogado.

En ese sentido, ha añadido que "de hecho los empleados no deportivos ya están dados de alta en nuestra sociedad y al personal deportivo les hemos comunicado que siguen estando bajo la sociedad anterior pero que los pagos los hacemos nosotros directamente, sin pasar por esa sociedad".

El nuevo consejero delegado del club blanquiverde ha insistido en reiterar que no habrá cambios. "Ninguno, lo único que no vais a ver es lo de Córdoba CF SAD, sólo pondrá Córdoba CF. El resto seguirá exactamente igual. Nosotros compramos el Córdoba por lo que es, no para que sea algo diferente, no nos interesa otra cosa, queremos este club con sus históricos, fundado en 1954, con los aficionados que tiene, que son muchos. Eso es lo que compramos y no queremos cambiar absolutamente nada, no vamos a cambiar ni el personal", ha aclarado.

Además, respecto a la afirmación de Carlos González, que días atrás deslizó su intención de continuar con el club que sustentaría la sociedad anónima deportiva anterior, Javier González Calvo explicó que "esa SAD está en un concurso, pero bajo el nombre de Córdoba Club de Fútbol no va a poder competir, eso nos pertenece a nosotros. Si quieren fundar un club nuevo, lo fundarán, todos los que estamos aquí sentados lo podemos crear. Pero bajo las siglas de Córdoba CF no pueden. Ojalá el concurso acabe lo mejor posible y los acreedores cobren todo lo que se les debe".