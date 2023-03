El Córdoba CF visita al Algeciras con un objetivo a reconquistar

El Córdoba CF tiene un objetivo que reconquistar y 11 semanas para llevar a cabo esa empresa. Los blanquiverdes empiezan esta tarde en el Nuevo Mirador de Algeciras su particular pelea contra sí mismos y los rivales de la zona noble para intentar recuperar esa plaza en el play off que durante 27 jornadas de competición le ha pertenecido antes de que el Celta de Vigo B aprovechase el empate de los hombres de Germán Crespo ante el Ceuta para arrebatarles la quinta plaza y sacarlos de los puestos de privilegio.

Una vez superada la frustración que supuso el no ser capaces de imponerse al Ceuta en El Arcángel, los cordobesistas tienen otra oportunidad de redimirse, esta vez en Algeciras, ante un rival que llega incluso con más urgencias por su delicada posición en la tabla, y cuya dinámica no es precisamente positiva. Será, por lo tanto, un partido de mínimos y con muchos nervios en el campo.

Y es que el equipo dirigido por Iván Ania cayó la semana pasada a la zona de descenso tras encadenar dos derrotas lejos del Nuevo Mirador. Para un club que soñaba con codearse con los grandes del Grupo I de esta Primera Federación, la situación es bastante incómoda y el partido ante el Córdoba se presenta como una oportunidad de vencer y convencer a la parroquia algecireña.

Hay mucho en juego por ambos bandos y esa necesidad que tiene el rival, unida al hecho de jugar en su casa, puede servir al Córdoba como arma arrojadiza contra los rojiblancos si el partido transcurre por los derroteros de la igualdad o si el marcador sonríe pronto a los de Germán Crespo. Claro está que ese factor también puede volverse en contra de los blanquiverdes si, como viene sucediendo últimamente, se ven pronto por debajo en el marcador y obligados a remar contracorriente.

En esas situaciones no se maneja nada bien un Córdoba que no gana como visitante –ni tan siquiera marca un gol– desde el pasado 8 de enero. Incapaz de fortalecer sus números como local, el equipo de Germán Crespo tratará de que al menos lejos de su feudo el ritmo de puntuación no decaiga.

Los costados de la defensa preocupan a Germán Crespo Las dos ausencias con las que el Córdoba CF afronta el partido de este domingo en Algeciras se concentran en los costados de su defensa, lo que supone un auténtico quebradero de cabeza para Germán Crespo, que andará justo de efectivos en esa zona. Tanto José Ruiz como Ekaitz Jiménez quedan fuera de la lista de convocados por sus problemas físicos y eso hace que Calderón y Puga aparezcan como las únicas opciones del técnico para cubrir los flancos de su retaguardia. Para compensar esas bajas, Manolillo –capitán del filial– viajará en la expedición del primer equipo y se presenta como una solución de urgencia si Calderón necesita un relevo. En la banda derecha, Crespo ya probó ante el Ceuta a Canario de manera puntual como improvisado lateral, aunque el experimento no salió nada bien, por lo que a buen seguro que el granadino tendrá que buscar otra alternativa.

La visita al Algeciras llega además en un momento clave de la temporada, justo antes de afrontar las diez jornadas finales, que suelen dictar sentencia en lo que a la consecución de los objetivos se refiere. Es por eso que este encuentro marcará en buena medida el momento en el que el Córdoba llega a ese tramo final del curso. Un triunfo en el Nuevo Mirador devolvería a los de Germán Crespo a la buena dinámica y reforzaría sus ánimos. Una derrota supondría un nuevo golpe a la moral de un grupo que ya anda tocado, al tiempo que devolvería al técnico granadino a la primera línea de las críticas.

Por todo ello, el partido de Algeciras es mucho más que un partido y el Córdoba lo afrontará con casi total seguridad con el once inicial que Germán Crespo viene consolidando en el último mes de competición. Salvo la entrada de Jorge Moreno por Alonso, una vez que ha cumplido su sanción, no se esperan más cambios entre los 11 elegidos por el granadino para salir de inicio al césped del Nuevo Mirador.

Enfrente, el Córdoba tendrá a un rival exigente y con hambre de victorias al que tendrá que doblegar para armarse de argumentos y creer que todavía es posible enderezar el rumbo y terminar la temporada de manera ascendente. A esa esperanza se aferran Germán Crespo y sus jugadores, que tienen un puesto que reconquistar.