Germán Crespo, dispuesto a frenar las críticas "con resultados" en el Córdoba CF

Germán Crespo, técnico del Córdoba CF, mostró su convencimiento de que pronto podrá revertir las críticas que ahora reciben tanto él como su equipo "con resultados" y señaló el partido ante el Algeciras de este domingo como un buen momento "para reaccionar", ahora que la competición encara ya su tramo final.

Antes de llegar a esas diez últimas jornadas, Crespo quiere que su equipo dé en Algeciras una versión más acorde a su nivel. "Hemos hablado del partido anterior y con eso es con lo que nos hemos quedado. En los primeros 45 minutos el equipo volvió a ser reconocible y esa es la idea que tenemos", comentó el granadino sobre el trabajo que ha llevado a cabo durante la semana después de la decepción que supuso empatar ante el Ceuta en El Arcángel.

Ahora, en el Nuevo Mirador, el Córdoba tendrá además el reto de volver a ganar fuera de casa, algo que lleva cuatro partidos sin hacer: "Venimos de no conseguir los tres puntos fuera de casa, pero vamos a un buen campo, un buen estadio y con un césped en perfectas condiciones. Intentaremos generar las ocasiones que tuvimos, pero hemos trabajado para acertar en la finalización".

Claro que salir de Algeciras con el triunfo no será sencillo, pues los de Iván Ania también tienen mucho en juego, ya que pelean por salir del descenso. "Todos los equipos se juegan mucho y si nos dicen que a estas alturas el Algeciras estaría abajo... todos creíamos que estaría arriba. Eso hará que el partido sea más difícil todavía porque su plantilla tiene mucha calidad y es un equipo que, si me preguntas al principio de temporada, apostaba porque estuviera de mitad de tabla para arriba", avisó el granadino sobre el rival.

Germán Crespo ahondó en su análisis del Algeciras para hacer hincapié en que "está perdiendo los partidos por detalles". "En Pontevedra tuvieron tres o cuatro ocasiones para, como mínimo, sacar un empate o haberlo ganado. Están en una dinámica, parecida a la nuestra, en la que necesitas hacer más para ganar un partido, pero es un rival peligroso, atrás le está costando porque están encajando goles en acciones que son regalos, pero son un equipo que propone, que tiene buenas incorporaciones de los laterales y arriba tienen jugadores de calidad", expuso.

El entrenador del CCF es consciente de que el tramo decisivo se acerca y el margen de error se achica. "Ahora viene donde se va a jugar todo. La liga es muy larga y da tiempo a todo, a tener rachas buenas y malas, pero ahora ya el que tenga una racha mala lo puede pagar caro. Vamos a intentar llegar lo mejor posible a esos últimos diez partidos. Todo lo anterior sirve para estar ahí, pero ahora ya cada partido que no des lo que hay que dar, lo puedes pagar caro", avisó.

El aprendizaje de la mala racha

Al técnico del Córdoba CF se le cuestionó también por las críticas que está recibiendo debido a la errática trayectoria de su equipo y el cómo las asimila. "A mí no me molesta, sabemos que esto es el fútbol. Cuando los resultados van bien, el entrenador es el mejor y cuando no van tan bien, las flechas apuntan al entrenador. Yo lo que voy a intentar, para la gente que tenga esa idea de que puedo ser destituido, cambiarla con resultados", aseguró el granadino.

"La dirección deportiva ya me decía que disfrutara lo que es el fútbol, porque mantener esta dinámica es muy complicado. Pero el fútbol es esto, rachas malas y rachas buenas. Tienes que lidiar con eso, llevarlo de la mejor manera posible. Pero yo sabía que esto vendría. Todavía tenemos tiempo para reaccionar y esperamos que lo que ahora se ve negro pronto se vea blanco", deseó Germán.

La seguía de los arietes

El preparador blanquiverde también tuvo palabras para sus hombres de ataque, a los que quiso descargar de presión pese a su sequía goleadora. "Sabemos cómo son las rachas de los delanteros. Me quedo con el trabajo que están haciendo, porque a pesar de no hacer gol están aportando otras cosas. Es cuestión de tiempo. Antes necesitaban menos ocasiones para hacer gol y ahora está costando más, pero no podemos meterle presión a la gente de arriba porque en el momento en que hagan un gol van a cambiar esa dinámica. Lo que sí queremos es generar ocasiones fuera de casa, que nos ha costado más en los últimos partidos, y si las tenemos estoy convencido de que llegará el momento de hacer dos o tres goles", indicó.

Y es que Germán está convencido de que un buen marcador hará que el equipo crezca en confianza y no se vea penalizado por cualquier error: "Esto depende de los resultados. Con el primer tiempo del otro día, hace meses habríamos ganado el partido. Cuando te falta acierto, se hace más cuesta arriba. Pero intentaremos generar esas ocasiones, en los últimos metros tenemos mucha calidad, jugadores con gol, y en el momento en que cojan la confianza, el equipo seguro que se va a beneficiar de eso".

La conversación con Shashoua

A Germán Crespo también se le preguntó por la extraña situación de Armando Shashoua, uno de los fichajes invernales que menos protagonismo está teniendo pese a su cartel de jugador importante para la categoría. El técnico reconoció que durante la semana ha tratado con el futbolista el tema de su poca participación: "He hablado con Armando, es un jugador creativo, de los que a mí me gustan. La semana pasada pensé en uno de los cambios en meterlo a él, pero había pasado una semana con el problema de lumbalgia y decidí en ese momento por cómo estaba el partido que a lo mejor no tenía el ritmo. Pero es un jugador del estilo de Javi Flores, con buen pie y criterio en los últimos metros. Esta semana se lo he transmitido al chaval. Va a tener minutos, algún día seguramente será titular. Pero le he hecho ver que la gente que vino antes lo tienen todo mucho más claro porque han trabajado más tiempo los conceptos".