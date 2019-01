La agitación necesita refuerzo

Enero marca el destino. El Córdoba, al igual que hace un año, está inmerso en una revolución que de momento le lleva a competir hoy en Alcorcón (Santo Domingo, 18:00) con lo justo. Pero no hay excusas que valgan. Porque la situación no permite el más mínimo respiro. A cinco puntos de la permanencia, que podrían llegar a ser seis... o dos, y en una involución clara en las últimas semanas, el conjunto blanquiverde necesita ya dar ese paso al frente que se le resiste. El momento parece propicio, ya que aparece un Alcorcón en horas bajas, si bien más de uno se daba ahora mismo con un canto en los dientes si viviera la crisis de los alfareros, que pese a todo están empatados con el Cádiz en la última plaza del play off.

De partida, el choque de Santo Domingo enfrenta a dos equipos necesitados de alegrías. El CCF es el peor visitante de la categoría de plata y uno de los tres sin triunfos a domicilio, un guarismo que colabora activamente en ese asentamiento peligroso entre los cuatro últimos de la clasificación. A eso, como no puede ser de otro modo, ayuda también que en las tres últimas citas sólo haya rascado un punto (y gracias), cayendo sin paliativos en sus dos salidas más recientes. Datos que a buen seguro alientan a un Alcorcón que lleva siete jornadas sin vencer, con un balance de apenas dos puntos de 21 que le han empujado desde el liderato a la séptima posición que ocupa actualmente, tras el empate del Cádiz ante el Mallorca.

Pero como quiera que el arranque de temporada del equipo del prieguense Cristóbal Parralo fue más que notable, su situación es de lo más tranquila. Tanto que su inmersión en el mercado invernal ha sido para hacer un par de retoques y hasta dar salida a gente válida como Álvaro Peña. Nada que ver con la revolución que se prepara en El Arcángel, y que ha dado ya los primeros coletazos con la operación salida. De momento, el club blanquiverde ha abierto la puerta a cuatro futbolistas –Bambock, Jovanovic, Aythami y Erik Expósito– y todavía no ha incorporado a ninguno, aunque Josema y Carrillo serán los primeros en cuanto pase el fin de semana.

Este éxodo ha coincidido con la baja por lesión de Álvaro Aguado y las sanciones a Loureiro y Quintanilla, por lo que Curro Torres se ha quedado con lo justo para preparar la batalla ante el Alcorcón. Y con esos, entre los que se incluyen los jugadores del filial Kevin Bautista y Chuma, el primer objetivo que tiene el técnico entre manos es que no se repita la imagen de fragilidad dada en Tarragona y Soria. Es el primer paso en busca de un resultado positivo, pues de lo contrario la misión ronda lo imposible sea cual sea el rival y su situación.

Queda patente que lo primordial es cómo esté el Córdoba y qué argumentos sea capaz de disponer en Santo Domingo, donde seguro que recibe el cariño de esos infranqueables seguidores que se dejan la vida por los suyos esperando una respuesta similar. Parece difícil, a tenor de sus manifestaciones públicas, que Curro Torres vaya a cambiar su sistema de juego, aunque lo que es obligado es una nueva agitación en el once inicial, bien por las circunstancias, bien por elección propia.

Con la lógica en la mano, la defensa ya será totalmente nueva. Fernández, sin minutos desde la llegada del preparador de Ahlen, ocupará el costado derecho y Javi Galán volverá al izquierdo una vez cumplido su castigo federativo; en el eje, una pareja totalmente nueva con Luis Muñoz y Jesús Valentín. Por delante de ellos, en busca del equilibrio perdido, un Vallejo del que se espera más.

Las dudas vienen del medio hacia arriba, aunque todo hace indicar que De las Cuevas, Jaime Romero y Piovaccari parten con ventaja para actuar de inicio. Los dos puestos que restan tienen como principales alternativas a Blati y Javi Lara, sin descartar una versión más ofensiva que señalaría a Alfaro o Andrés Martín. No hay mucho más donde elegir hasta que la revolución se complete, ojalá que con el refuerzo de la primera alegría a domicilio.