Kuki Zalazar, ante su pasado en el Málaga: "Ahora estoy en el Córdoba CF y quiero ganarles como sea"

El Córdoba CF - Málaga CF será un duelo muy especial para varios jugadores del conjunto blanquiverde que se formaron en las filas malaguistas. Iván Rodríguez, Recio y Kuki Zalazar se formaron en las categorías inferiores de la entidad de Martiricos y ahora se reencuentran con su pasado vistiendo la camiseta del CCF. De ellos, y salvo sorpresa, solo Zalazar lo hará desde el once inicial, por lo que el mediapunta ya deja entrever sus "ganas de ganar" a un club al que guarda "un gran cariño" tras pasar ocho años allí.

"Estuve ocho años de mi carrera allí, desde los 14 años, y les guardó un cariño muy especial. Mi familia se quedó a vivir en Málaga, vivimos todos allí. Me formaron desde pequeño, estuve en su residencia y le guardo un cariño muy grande al club, pero ahora estoy en el Córdoba CF y quiero ganarles como sea", expuso en sala de prensa el hispano-uruguayo.

Zalazar vivirá un partido especial por mucho motivos, entre ellos la presencia de su gente en la grada: "Mi familia va con el Córdoba CF, por supuesto. Van a venir todos, salvo mi hermano que juega en Portugal porque no puede, pero vendrán a animar al Córdoba CF".

De su paso por el Málaga, el atacante destacó que empezó "muy pronto con ellos en el primer equipo, con 16 años ya hice la pretemporada", aunque no llegó a debutar y le queda "la espinita, solo pude ir convocado, pero no les guardo rencor porque es un club que me ha dado mucho".

Ahora, con 25 años, Zalazar es un jugador mucho más curtido y que atraviesa un estado de forma dulce, para él, sin dudas, el "mejor momento" de su carrera. "Llevaba dos años muy duros. En Valladolid estuve a buen nivel, pero era un filial, no un primer equipo. Aquí estoy atravesando un momento muy bueno, que necesitaba después de dos años que han sido muy malos a nivel deportivo y personal. Estoy feliz por este momento y hay que seguir en esta línea", apuntó.

Fruto de ese buen momento que atraviesa, Kuki Zalazar no quiere perder su puesto en el equipo titular, sin importarle dónde y con qué compañeros tenga que jugar. "Me veo en el campo, sea donde sea. La competencia es buena y cuando tienes a alguien que te aprieta, sube tu nivel. Kike lo ha hecho muy bien cuando ha tenido que jugar y yo creo que también. Hemos jugado juntos y nos hemos entendido. Mientras me toque jugar, da igual donde sea. Es cierto que mi posición natural es la mediapunta, pero es el míster el que se tiene que romper la cabeza", comentó.

Espera "un partido duro"

De su visión del partido del domingo, el atacante del Córdoba CF expresó que espera un partido "duro". "Nosotros somos más combinativos, el Málaga es un equipo más vertical que está cómodo en el bloque bajo. Luego tienen jugadores muy buenos que te pueden hacer daño, además de jugadores rápidos por bandas y con calidad. Nosotros somos un equipo que trabaja más los partidos y nos gusta tener la pelota. Ellos se sienten cómodos con la pelota pero también sin ella. Creo que será un partido duro, porque somos dos buenos equipos y nos estamos jugando mucho", expuso.

El Córdoba CF - Málaga se jugará en un ambiente de excepción, con El Arcángel a rebosar, y Zalazar se mostró feliz por ello, agradeciendo al aficionado su apoyo. "Eso habla por sí solo de la afición que tenemos. Nos muestra su apoyo durante todo el año y los necesitamos a todos, que vengan a animar porque no saben el bien que nos hacen. Cuando lo pasamos mal ellos son los que nos levantan. Estamos muy felices de que la gente esté ilusionada, es un momento muy importante y los necesitamos", aseguró.