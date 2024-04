Toril y su gol más liberador con el Córdoba CF: "Lo necesitaba como el comer"

Uno de los detalles más importantes que acompañaron la victoria del Córdoba CF ante el Real Madrid Castilla fue el gol de Alberto Toril. El delantero mallorquín cerró el triunfo de los suyos en el Alfredo Di Stéfano con un tanto de penalti que supone toda una liberación para él. Después de semanas duras por el fallecimiento de su madre, Toril vuelve a sonreír y el CCF gana un argumento más que sólido en ataque.

"Estoy pasando unos momentos muy difíciles. Llevo dos meses muy malos y necesitaba este gol como el comer. Me ha venido muy bien, contento por el gol, por liberarme de esa manera, y también por la victoria", confesó el ariete tras el partido ante el Castilla. Y es que, tras pasar por ese trance que supone perder a su madre, el delantero tiene claro que "el gol es especial, siempre lo que haga a partir de ahora será por ella [su madre]".

"Mis compañeros me llevan demostrando su apoyo desde que lo estoy pasando mal. Siempre he tenido una llamada, me han escrito, han estado conmigo. Saben que les estoy agradecido. Aquí se demuestra el equipo que somos, cuando uno no pasa buenos momentos tienes a tu equipo, que es como una familia. Contento por que me ayuden así y yo poder ayudarles a ellos", añadió Toril, alabando la fuerza del vestuario.

Precisamente en lo colectivo, el delantero mallorquín tiene claro que el Córdoba peleará por el ascenso directo hasta el final. "Claro que sí, por eso peleamos cada semana. Esperemos que al final del año se dé", apuntó, si bien tiene muy claro que el camino hay que afrontarlo paso a paso: "Miramos lo nuestro, seguir sumando de tres en cada partido y en eso estamos mentalizados".

Cuestionado por el Castellón y su liderato, Toril no dudó en señalar que la prioridad es ganar los partidos propios: "Tenemos que mirar lo nuestro, porque el Castellón está ahí pero si no hacemos los deberes lo demás no vale. Ya veremos lo que pasa al final de la temporada porque queda mucho y en estas siete jornadas puede pasar de todo".