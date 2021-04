Samu Delgado recae de la lesión y abandona la sesión del Córdoba CF entre lágrimas

Paso atrás. No está teniendo nada de suerte Samu Delgado en este 2021. El jugador manchego, tras mejorar de su lesión, estaba ya integrado con el grupo cuando este miércoles se tuvo que retirar de la sesión con unas molestias físicas que le harán someterse a nuevas pruebas médicas. Las sensaciones no son halagüeñas, al ver al ex del Albacete entre lágrimas y siendo consolado por Javier González Calvo, consejero delegado del Córdoba CF, presente en el tramo final del entrenamiento en la Ciudad Deportiva.

Samu Delgado se lesionó el pasado 5 de enero durante el encuentro de Copa del Rey que los blanquiverdes jugaron ante el Getafe. En un principio, el manchego, según el parte médico del club, sufrió "una moderada elongación sin rotura del tercio proximal y medio de la porción larga del bíceps femoral de la pierna izquierda". Sin embargo, pocas semanas más tarde, todo se torció más, con una lesión más grave que afecta a la zona de los isquios y los tendones.

En un gran gesto, Samu dio vía libre al club para que utilizase su ficha para reforzarse en este mercado invernal. Ahí arrancó su proceso de recuperación. Ya en el mes de marzo el manchego regresó al entrenamiento con el grupo. Sin embargo, este miércoles en la Ciudad Deportiva, cuando la sesión tocaba a su fin, se tuvo que retirar con unas molestias, que le harán someterse a pruebas médicas en las próximas horas, según fuentes consultadas por el Día.

Las sensaciones sobre el verde de la Ciudad Deportiva no eran nada buenas, ya que podría tratarse de una recaída de su lesión. Las lágrimas del jugador, que estuvo arropado por Javier González Calvo, consejero delegado del Córdoba, Víctor Salas y el doctor José Miguel Bretones, hablaban por sí solas, por lo que el ex del Albacete esperará noticias para ver el alcance exacto de la lesión.