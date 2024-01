Ricar: "Siempre fue mi devoción trabajar con los chicos del futuro e imagina si es en la RFEF"

Ricardo Pozo, conocido popularmente como Ricar, arranca una nueva etapa en el departamento de scouting de la RFEF, una oportunidad que surge "inesperadamente", como apuntó a el Día el exjugador del Córdoba CF y exdirector deportivo de la Cultural y Deportiva Leonesa. Ahora trabajará para la Federación y "la ilusión se multiplica por mil". Además, también repasó la actualidad del conjunto blanquiverde, al que ve "muy fiable y regular" y como un serio candidato a pelear "por las plazas que dan opción a subir a Segunda División".

-¿Cómo surge la posibilidad de entrar en el departamento de scouting de la RFEF?

-Surge inesperadamente y como surgen estas situaciones. La RFEF andaba buscando incrementar un poco el tema del scouting en categorías inferiores, hubo la posibilidad de que cogiesen mi currículum y, tras un par de charlas y demás, surgió la oportunidad de trabajar en algo que hace tiempo que no trabajo como es en las categorías inferiores, pero que siempre ha sido mi devoción el trabajar con los chicos del futuro e imagínate si es en la federación y en el equipo de nuestro país, por lo que estamos súper ilusionados.

-Cerró una etapa en el fútbol sénior con la Cultural y Deportiva Leonesa y ahora entra en otra diferente con la base española.

-Sí, la base siempre ha estado ligada en primera persona conmigo. Si esto además es en una de las mejores federaciones del mundo, como es la Española, e intentando trabajar en el equipo de tu país, pues se multiplica por mil la ilusión y las ganas que tiene uno en ello.

-¿Implica tener que dejar su escuela?

-La fortuna es que voy a trabajar de lunes a viernes y muchas veces desde casa. Esto me va a emplear mucho tiempo porque el trabajo es muy grande porque queremos controlar muchas licencias, muchos niños y jugadores. Afortunadamente, en la escuela tengo a gente muy preparada que durante toda la semana están pendientes de ellos, aunque yo nunca lo voy a dejar eso. No lo dejé estando en León, imagínate si ahora estoy en Córdoba. Mi trabajo ahora es esté y me llevará mucho tiempo.

-También estará en el departamento de scouting otro exjugador del Córdoba CF como es Santi Carpintero.

-Sí, Santi con el que tengo bastante relación. En el mundo del fútbol nos conocemos todos. Cuando él estaba en Chipre, estuvimos estudiando la oportunidad de que nos cedieran un jugador y a todo ello se da la circunstancia de que cuándo yo estaba en León y él es nacido en León, por lo que cada vez que volvía para casa pasaba por allí. Es un tío súper valido, súper buena persona y un profesional como la copa de un pino.

-¿Cómo está el fútbol base en este momento?

-Para mí ha sido una grata sorpresa porque una cosa es verlo desde fuera y otra desde dentro. Primero, es increíble el trabajo que está haciendo la Federación en este momento en el tema de captación, visualización y especialización de todas las canteras y creo que ha mejorado muchísimo porque el nivel de entrenadores que hay en la base está súper preparado. En los equipos más importantes de nuestro país, se sabe que existe eso desde hace tiempo pero te sorprende ver a tantos entrenadores y jugadores en sitios o clubes no tan renombrados. Para mí ha sido una sorpresa y no solo la selección española, si no las provinciales y regionales, que ahora vamos a ver, porque hay muchísimo nivel por el esfuerzo de los clubes y de los grandes entrenadores que hay.

-¿Cómo está viendo al Córdoba CF en esta temporada?

-Hasta ahora lo estoy viendo muy fiable. Aunque al principio le costó por el cambio de entrenador, es verdad que está siendo regular y que está teniendo una idea que está llevando a cabo de una forma muy productiva. Hay un par de transatlánticos que son Ibiza y Castellón pero está liderando el grupo perseguidor y sinceramente lo veo, si la segunda vuelta no nos equivoca o hace alguna cosa rara como el año pasado que no creo que la haga, lo veo como candidato a pelear por las plazas que dan opción a subir a Segunda División. Tiene muchas posibilidades de ser uno de los equipos que luchen por estar ahí.

-El domingo tiene que jugar el Córdoba CF en Huelva ante el Recre, ¿cuál puede ser la clave del encuentro?

-Para mí ha sido una sorpresa la del Recreativo. Conocemos al entrenador y sabíamos que es un tipo que maneja bien las plantillas, pero sí que ha sido una sorpresa que esté peleando por estar ahí y con una regularidad que es la que destaca. Será un partido emocionante y bonito por las dos fórmulas que tienen cada entrenador de jugar. Será como el encuentro de ida en el que cualquier detalle o circunstancia desequilibre la balanza de un lado a otro. Se prevé un partido igualado, con un Recre que quiere tener la posesión balón durante mucho tiempo y ser protagonista y un Córdoba que si lo dejas correr creará mucho peligro.