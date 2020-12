Pablo Alfaro espera un Córdoba CF "con ganas de vencer y atrevido"

Un equipo en progresión y con ganas de sumar la victoria. Eso es lo que espera ver Pablo Alfaro de su Córdoba CF en la segunda cita liguera desde su llegada al club, la primera tras una semana completa de preparación en la que entrenador aragonés ha podido ahondar en sus ideas con la plantilla. Después del precipitado pero exitoso debut en Murcia, Alfaro espera que su equipo progrese en el juego.

El técnico reconoció en la rueda de prensa previa al choque ante El Ejido que no podrá contar con Willy pero sí espera tener disponible a Alain Oyarzun y Moutinho. La ausencia del delantero la considera importante, aunque prefirió no buscar una excusa en las bajas: "Nos supone perder a una de las referencias arriba, no poder disfrutar de su fútbol y de lo que hizo por ejemplo en Murcia. De todas formas a mí me gusta llorar poco las ausencias y prefiero alabar las presencias. Saldrá otro compañero para al menos igualar lo que él hizo el pasado domingo".

Alfaro no escondió que al choque ante El Ejido llega con más conocimiento de sus jugadores y con avances en su trabajo táctico con los futbolistas. "La semana pasada cuando me senté aquí llevaba tres entrenamientos solo con el equipo. Es la primera semana limpia de trabajo, de introducir conceptos y de mantener lo bueno que el equipo tenía, pero hemos podido meter conceptos para conseguir el equipo que todos queremos, que sea un equipo capaz de transmitir ganas por vencer y que sea atrevido", apuntó el míster aragonés.

Sobre el rival, Alfaro dejó claro que respeta mucho a El Ejido y que sabe de la capacidad de sus jugadores. "Conozco a Tito García Sanjuán, un hombre con capacidad sobrada. Es un equipo muy definido, al que le gusta el buen trato de balón y con la pelota sabe qué hacer. Es organizado y tiene condiciones. No está en una buena racha de resultados pero empezó muy bien y eso habla del trabajo que hace y de su capacidad. En cualquier momento pueden despertar y lo que no queremos es que sea aquí en Córdoba", expuso.

Espera "sufrir un poco menos" que en Murcia

Con todo, y siempre pensando en la victoria, el técnico blanquiverde reconoció que esperan "sufrir un poco menos" que en el partido de Murcia, algo que justificó por el poco tiempo que tuvo para preparar a los suyos. "Llevábamos tres entrenamientos y nos tocaba jugar contra un equipo incómodo", recordó Alfaro, que quiso destacar que su equipo "supo estar ordenado y ser constante en la presión", aunque tampoco escondió que "con balón faltó fluidez y movilidad, y lo tenemos que dar poco a poco", algo que tiene por seguro que acabará llegando: "Iremos mejorando, estoy convencido".

Por ese motivo, el preparador del Córdoba se mostró esperanzado en que sus hombre muestren ya un mejor cara en su regreso a El Arcángel. "Espero que salgamos con la ilusión de vencer, con respeto al rival como a todos, pero espero un partido completo para dejar los puntos en Córdoba. Si con eso conseguimos darle una alegría a los aficionados, como último partido de liga en este 2020 tan malo, se la queremos brindar", apuntó el técnico.

Precisamente por ese regreso de los aficionados al estadio, Alfaro se mostró especialmente contento. "Me parece fantástico, el otro día ya hubo público en Murcia y que el cordobesista pueda acercarse al equipo, aunque sean solo 400, es fantástico. El aficionado tiene ganas de volver a coger la rutina de venir a El Arcángel a disfrutar de su equipo. Este negocio del fútbol se basa en la gente y en transmitir emociones. Por la tele está bien pero no es lo mismo. Ojalá poco a poco puedan venir más", deseó el técnico.