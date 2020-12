Willy, baja definitiva en el Córdoba CF para el duelo ante El Ejido

Willy Ledesma se perderá el encuentro de este domingo ante El Ejido 2012. El delantero del Córdoba CF sufre una pequeña rotura muscular que le impedirá ayudar a sus compañeros en el último encuentro de liga en 2020 y que le deja como seria duda para el choque del miércoles 16 de diciembre ante el Albacete Balompié, en lo que será por un lado el estreno copero del CCF y por otro la despedida en lo que a competición se refiere al año natural.

El ariete extremeño tuvo que retirarse en el tramo final del duelo ante el Real Murcia por problemas físicos y las pruebas a las que el jugador ha sido sometido en estos días han determinado que sufre una lesión fibrilar de grado I en el bíceps femoral de su pierna izquierda, según confirmaron fuentes del club blanquiverde.

La lesión no es preocupante y no debería alargar la baja de Willy más allá de una semana, pero ese plazo ya lo descarta para el partido del domingo ante El Ejido. Además, parece complicado que Pablo Alfaro arriesgue con su presencia en el partido del próximo miércoles de la Copa del Rey, por lo que salvo sorpresa el punta de Torremejía no jugará más hasta la reanudación de la liga en la primera semana del mes de enero.

Después de conocer el alcance exacto de su lesión, Willy estuvo en la tarde de este miércoles en la Ciudad Deportiva, durante la segunda sesión del día de su equipo. Al punta se le pudo ver dialogar con los miembros de la dirección deportiva del club, que presenciaron el entrenamiento a la vez que seguían también el choque del juvenil ante el Calavera.

Al margen del equipo, pero presentes en la Ciudad Deportiva estuvieron también Miguel de las Cuevas, Alain Oyarzun y Thierry Moutinho. El alicantino sigue con su recuperación, aunque no se le espera sobre el césped en lo que resta de 2020. Los dos extremos, por su parte, no se ejercitaron por leves molestias pero en principio no tendrán problemas para hacerlo durante este jueves. Mientras tanto, aprovecharon para seguir de cerca las indicaciones de Pablo Alfaro, que programó una doble sesión para seguir avanzando de manera rápida en los conceptos que quiere para su equipo.