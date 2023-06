El gran reto de Monterrubio en el Córdoba CF: concentrar más recursos en el césped

Uno de los grandes retos que afronta Antonio Fernández Monterrubio en el Córdoba CF es el de convertir al club en una entidad sostenible económicamente sin que ello revierta en un rendimiento deportivo deficiente que aleja al equipo de sus objetivos. Una tarea nada sencilla, pero que para el consejero delegado pasa por la concentración de los recursos disponibles en el principal objetivo, es decir, la primera plantilla.

El directivo ejemplificó sus intenciones comparando la situación del Córdoba con la de los clubes del fútbol profesional, escenario en el que espera moverse pronto la entidad blanquiverde. En Primera y Segunda División, el gasto destinado a la primera plantilla y el filial se mueve entre un 65% o 70%. Según los datos ofrecidos por Monterrubio, el Córdoba CF gastó este último curso un 35% de su presupuesto en el apartado deportivo.

Ese porcentaje supone una disonancia importante respecto a las intenciones del nuevo responsable ejecutivo del club, que está convencido de que con un presupuesto similar al manejado en este curso, y sin necesidad de recortes, se puede conseguir un mayor rendimiento deportivo redirigiendo las inversiones y evitando un gasto superfluo que, en su opinión, es excesivo en el club.

Fernández Monterrubio no quiso entrar en muchos detalles sobre sus planes al respecto y dónde puede estar ese ahorro o redirección de la inversión, pero sí quiso mostrarse consecuente y aseguró que la estructura de la entidad, ya de por sí un peso importante en las cuentas, no se verá aumentada, al menos a corto plazo.

Es por ello que, cuestionado por la posible llegada de alguna persona de apoyo a su labor, en la figura de director general o gerente, el consejero delegado aseguró que no contempla ese escenario ahora mismo. "No hay una prioridad ahora mismo de búsqueda de personas para unirse al club. A medio o largo plazo es posible que, en función de lo deportivo y cómo vayamos creciendo, se puedan incorporar a algunas personas en distintas áreas", aseguró. "La idea básica es tener equipos de trabajo en cada área y si ya lo son, perfecto, continuaremos con eso. Si veo que podemos sumar valor, intentaremos incorporarlo en función de otros factores como nuestra capacidad económica. Tengo que ser consecuente y no sobrecargar la estructura", agregó.