Monterrubio reafirma a Juanito en el Córdoba CF y da las claves del proyecto deportivo

Antonio Fernández Monterrubio parece tener muy claras las líneas que el Córdoba CF debe seguir en su proyecto deportivo. El consejero delegado de la entidad confirmó que Juanito y Raúl Cámara seguirán siendo los responsables de la dirección deportiva que, eso sí, trabajará ahora en equipo, con el propio CEO integrado de manera directa en la toma de decisiones.

"Juanito tiene dos años de contrato, al igual que Raúl Cámara. Van a continuar dentro del proyecto", aseguró taxativamente el directivo, que acto seguido dejó clara su manera de entender la toma de decisiones en el club: "Yo no concibo las decisiones deportivas dentro de un club en una sola persona. Creo más en equipos de trabajo, en todas las áreas. Y a esa área vamos a dotarla de mayores recursos para trabajar en equipo. Vamos a crear una comisión deportiva que presidiré yo para tomar todas las decisiones que corresponden. Ese es mi modelo de trabajo, en el que creo, y ahora tengo que adaptarlo a la realidad del Córdoba CF y de la división en la que nos encontramos. Pero con ese modelo vamos a conseguir que el trabajo sea exitoso. Creo firmemente en el trabajo en equipo, en todos los departamentos del club".

Parte crucial de ese proyecto deportivo será el nuevo entrenador, del que Fernández Monterrubio también habló, asegurando que ha habido muchos contactos pero no proposiciones en firme por parte de la entidad. "Hemos hablado con muchos entrenadores, algunos han salido publicados y otros no. He hablado con entrenadores que no son objetivo del Córdoba en estos momentos, porque quiero conocer su opinión sobre el perfil que necesitamos. Ha habido multitud de contactos y reuniones de trabajo para exponer nuestro proyecto y que los entrenadores nos expliquen cómo abordarían las diferentes situaciones. Buscamos un entrenador para el Córdoba CF y puede que haya algunos que lo hayan hecho bien en otros sitios pero que no tienen el perfil", advirtió.

Con todo, aseguró que "no ha habido negociación formal con ninguno, ha habido pulsaciones de los términos en los que se podrían mover, porque necesitamos conocer el mercado". Pero es evidente que esa decisión es prioritaria: "No es algo que queramos dilatar en exceso pero tampoco hay prisa y los tiempos los va a marcar el Córdoba CF. Cuando tengamos claro el perfil, vamos a ir a por él directamente, ahí no perderemos tiempo, pero tenemos que estar convencidos de que es la persona idónea".

Lo que sí tiene claro el club es el perfil de técnico que se pretende incorporar. "Buscamos un técnico moderno, con mucho trabajo de día a día, con una metodología clara. Queremos ser un equipo que compita cada partido, cada duelo, que tengamos ritmo y seamos capaces de presionar arriba, proponiendo y siendo dominador. Ese es el perfil de entrenador que buscamos. Un técnico exigente, que sepa manejar la presión a la que se va a ver sometido en este proyecto", desgranó Monterrubio.

Al directivo del club blanquiverde se le preguntó también por el estado de la planificación en la plantilla, del que aseguró que está avanzado. "Tenemos cosas que están hechas, aunque no se han comunicado oficialmente. No considero que sea una buena estrategia tener el equipo cerrado ya, porque se producen oportunidades y tenemos que estar atentos. Tampoco es bueno dejar los deberes para las últimas semanas. Hay que encontrar ese equilibrio. Hay jugadores que tienen otras expectativas pero que en un momento del mercado pueden ser objetivo. Tenemos sobre el 50% de la plantilla cerrada. Hay algunos temas puntuales en los que habrá que escuchar la opinión del míster, pero estamos trabajando en el mercado. No conozco ningún entrenador que no quiera buenos jugadores, pero hay posiciones concretas en las que hay que escuchar al míster", indicó.

Ahondando en la idea del equipo, reiteró que el club no quiere "una plantilla excesivamente larga" y se buscará apoyo del filial: "Me gustaría que haya dos o tres fichas que vengan del filial todos los años. Esa puerta tiene que estar abierta y es importante para el proyecto".

Los recursos disponibles

Respecto a los recursos con los que el club contará, Antonio Fernández Monterrubio reconoció que aún trabajan en ajustar las diferentes partidas presupuestarias. "Estamos definiendo el proyecto. Es mi máxima responsabilidad y esto conlleva unos parámetros económicos, que serán similares a la temporada pasada. Esto es un proyecto deficitario y es lo primero que tenemos que cambiar, pero considero que debe haber mayor parte de los recursos en el primer equipo. En principio así nuestras posibilidades serán mayores, aunque eso no garantiza nada, pero tendremos más opciones de conseguirlo", expuso.

"Vamos a intentar eliminar gasto de áreas que no tienen una incidencia directa en el resultado deportivo, para que pueda ir ese gasto al área deportiva. Es un trabajo de eficiencia que estamos revisando, porque hay gastos que considero que no son necesarios y se puede prescindir de ellos", agregó.

La cantera y el femenino

Otro aspecto importante para el club es su cantera y Monterrubio tiene claro que los jóvenes deben ver opciones de progreso. "Queremos mejorar en la captación y tenemos que abrir canales de llegada al primer equipo. Los chicos tienen que ver que hay opciones reales de llegar. Eso es básico para atraer talento al filial. Los vi competir en la eliminatoria ante el Getafe y me pareció que compiten, y eso nos va muy bien. Intentaremos que dos o tres jugadores del B puedan estar en el primer equipo todas las temporadas", avanzó.

Por último, sobre el equipo femenino, apuntó que están en fase de "ver qué recursos necesitan, pero no está encima de la mesa prescindir de ello o recortar el gasto". "No es un objetivo prioritario", reconoció, "pero sí apoyamos al equipo".