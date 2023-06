Monterrubio: "Vengo al Córdoba CF a un proyecto de fútbol profesional"

El cordobesismo ya conoce a Antonio Fernández Monterrubio. Después de un mes de trabajo intenso en silencio, el consejero delegado de la entidad ofreció una rueda de prensa en la que esbozó las primeras líneas generales de su proyecto, que como él mismo aseguró se basa en cuatro pilares: la llegada al fútbol profesional, el desarrollo del proyecto de El Arcángel, la construcción de una Ciudad Deportiva y la implantación de un sistema de trabajo que permita al club ser sostenible para un hipotético desembarco en el fútbol profesional.

"Quiero transmitir a nuestros aficionados un mensaje de absoluta tranquilidad y de ilusión. Yo no vengo a un club de Primera RFEF, vengo a un proyecto de fútbol profesional que actualmente está en Primera RFEF. Me ilusiona y apasiona llevar este proyecto al fútbol profesional. Ese es el objetivo y a eso he venido. Estoy encantado de venir aquí, muy ilusionado, con mucha carga de trabajo porque son meses complicados en cualquier club de fútbol, porque las decisiones que tomemos en este momento van a condicionar la temporada", comentó el CEO.

El directivo aseguró que ve en el Córdoba "un club de Segunda División en muchas cosas, de Segunda perfil medio-alto" y reiteró que Infinity sigue decidido a llevar al club al fútbol profesional: "La propiedad sigue con su apuesta firme no, lo siguiente. Ha habido un cambio en la gestión pero no en la idea de llevar el club al fútbol profesional. Espero corresponderles con trabajo, lealtad y el cumplimiento de los objetivos".

Antonio Fernández Monterrubio no escondió las ambiciones con las que ha llegado. Y la principal es ascender cuanto antes a Segunda División, objetivo que afronta desde un perfil humilde pero ambicioso. "El objetivo deportivo es el ascenso, todos los sabemos, pero no vamos a estar todo el año hablando de eso porque creo que perjudica al proyecto. Tenemos que manejar esta presión y ya sabemos cuál es el objetivo. Por repetirlo todos los días no va a estar más cerca. Ese objetivo se consigue en el mes de junio, todos lo sabemos y trabajamos en eso", apuntó.

Para alcanzar ese objetivo deportivo prioritario, Fernández Monterrubio reafirmó una idea ya expresada de concentrar buena parte de los recursos al alcance del club en el primer equipo. "En el fútbol profesional se maneja en un porcentaje de entre el 60% y el 70% destinado al primer equipo. Ahí se incluyen los filiales. El Córdoba actualmente ronda el 35%. Estamos lejos. El objetivo es empezar a recortar esos porcentajes y subir el del primer equipo. Sumando al filial es algo más del 35% pero en mi opinión estamos lejos de ser competitivos. El club tiene una estructura que es pesada, por instalaciones, estadio y todos esos recursos que en los clubes no están o están en menor medida. Aquí tienen un coste", asumió.

Un club "desordenado"

Cuestionado por su impresión del Córdoba CF en este primer mes en el club, el sevillano fue bastante honesto al expresar su opinión: "En líneas generales he encontrado un club en mi opinión un poco desordenado, sin una línea clara de qué hacer, del objetivo y las líneas de trabajo. Debemos ser más eficientes en el trabajo, más rigurosos y exigentes. Todo no es negativo, porque hay gente con muchas ganas de trabajar y comprometida, que le duele el Córdoba CF. Gente que quiere sumar y que creo que pueden funcionar perfectamente si marcamos unas líneas de trabajo buscando la eficiencia y la excelencia".

Eso no quita para que tenga claro que hay que "cambiar algunas cosas", porque "si hoy estuviéramos en el fútbol profesional no podríamos competir, porque somos un club con déficit". "Necesitamos poner recursos en el objetivo principal. No es fácil, porque tenemos algunas hipotecas que no se pueden cambiar de hoy para mañana y me refiero por ejemplo a la Ciudad Deportiva, que es un coste muy importante para el club y ahí está, no lo podemos cambiar para esta temporada, ni para la siguiente", agregó.