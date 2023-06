El Córdoba CF presentará su campaña de abonados el 3 de julio

El Córdoba CF lanzará su campaña de abonados el próximo 3 de julio. La primera comparecencia pública del consejero delegado de la entidad, Antonio Fernández Monterrubio, ha servido para definir una de las fechas más esperadas por el cordobesismo cada verano, como es el momento de renovar el carné. El club se enfrenta este año a un reto para mantener su masa social cercana a esos 14.000 abonados que ahora tiene, pero espera ilusionarlos con hechos.

"Vamos a iniciarla el día 3 de julio, la campaña está ya preparada. No había prisa por iniciarla, porque la situación deportiva no ayudaba. Creemos que, condicionada por esa situación deportiva, la campaña irá más despacio que el año anterior, pero estamos confiados y esperanzados en que la respuesta del cordobesismo va a ser brutal, como ha sido siempre", aseguró Monterrubio.

"La gente que conoce este tema me dice que la gente responderá porque esto está en el sentimiento y porque además vamos a intentar ilusionar con un proyecto serio y ambicioso, desde la humildad y yendo poco a poco, sin restar ni un ápice de ambición", agregó el directivo, que es consciente de que "esto lo tiene que percibir el abonado y creemos que vamos a conseguir sumarlos a la causa". "Somos conscientes de que hay un porcentaje elevado que se sumará con decirle poco, pero si alguien necesita que se le diga más, verán que eso que decimos es así, con entrenadores, jugadores y formas de trabajo. Estamos seguros de que la respuesta va a ser buena", reiteró.

En ese sentido, para mandar un mensaje de ambición a los aficionados, Antonio Fernández Monterrubio se apoyó en el himno del 50 aniversario de la entidad, que a su juicio refleja muchos de los valores que quieren poner en liza. "He visto algunas frases en el himno que me ayudan a transmitirles un mensaje a los aficionados. Sobre el campo la verdad; esto me sirve para reafirmar que los recursos tienen que estar en el césped. Luchar para ganar; eso tiene que ver con la competitividad, con el ganar duelos y pelear, con esa idea que buscamos. Vivir para soñar; para lograr las cosas hay que soñarlas y le pediría a nuestros aficionados que confíen en lo que vamos a hacer", comentó.