Juanma Barrero: "El Córdoba CF es el equipo que mejor compite"

Juanma Barrero, entrenador del Atlético Baleares, alabó al Córdoba CF en la previa de la visita de su equipo a El Arcángel, reconociendo que ellos llegan con unas urgencias que no les deben eximir de "pelear todos los días" por intentar acercarse a una permanencia que ahora mismo tienen a siete puntos de distancia.

"Tiene una dinámica muy positiva de resultados y es un equipo que ha crecido muchísimo. Ya en la primera vuelta era muy buen equipo y ahora creo que lo es más, porque va dando pasos hacia delante. Es un equipo que me gusta mucho, de los de arriba, quizás el que mejor compite, no solo a nivel de juego y con balón, también sin balón. Es un equipo que transmite seguridad. Me gusta mucho el Córdoba CF", resumió Barrero cuando fue cuestionado por el conjunto blanquiverde.

Consciente de lo exigente que será la visita a El Arcángel, el técnico de los balearicos no escondió que la situación de su equipo es muy delicada. "Está muy difícil y si no lo queremos ver sería engañarnos a nosotros mismos. Estamos a siete puntos de la permanencia, pero eso no te exime de que haya que pelear. Y pelear todos los días, en el entrenamiento, en los partidos y en todo. Hay que ser competitivo", exigió Barrero.

A pesar de todo, el entrenador del Atlético Baleares cree que su equipo tiene opciones y no debe bajar los brazos: "Creo en que vamos a competir y pelear cada partido. En cuanto que tengamos esa pizca de suerte que nos está faltando o controlemos esos detalles que nos están impidiendo sumar".

Consciente de que una nueva derrota le puede costar el puesto, Juanma Barrero asumió como algo natural esas dudas sobre su figura. "No hemos hablado de eso, pero sabemos que la presión está cada semana. Esto es como cuando naces, sabes que un día vas a morir. Aquí pasa como en todos sitios, cuando encadenas resultados malos, sabes que puedes caer. No pierdo ni un ápice de energía en pensar eso", aseguró.

Barrero, que confirmó que su equipo llegará a Córdoba con las bajas de Juanra y Forniés, más la duda de Armando Shashoua, se puso en la piel de sus aficionados y aseguró que entiende la frustración. "A los aficionados tenemos que darles, no pedirles. La afición se enganchó cuando vinieron los buenos resultados y la mejoría del juego como equipo. Hay que darles buenos partidos y buenos momentos, no estamos en condiciones de pedir", expresó.