La incógnita del regreso de Adri Castellano en el Córdoba CF: "Depende de su cuerpo"

Dentro de la notable temporada que el Córdoba CF está cuajando en el aspecto deportivo, hay una nota negativa que el club no ha podido revertir desde las primeras semanas de competición. Se trata de la larga convalecencia de Adri Castellano, el único jugador de la primera plantilla que no ha podido sumar minutos en este curso, debido a unos problemas musculares que se le han reproducido hasta en dos ocasiones y que hacen que su reingreso en el grupo sea toda una incógnita cuando el campeonato camina ya hacia su tramo final.

Desde hace unos días, el defensa cordobés participa junto a sus compañeros en algunos momentos concretos de los entrenamientos, aunque la mayor parte de sus ejercicios los realiza junto a Eu Gavilán, el recuperador del club y hombre encargado de supervisar esa transición entre el parón por una lesión y la vuelta al grupo en condiciones óptimas.

Por la situación de Adri Castellano se le preguntó a Iván Ania en la previa del partido ante el Atlético Baleares y el propio entrenador no supo concretar si podrá contar con el futbolista en este tramo final de la temporada, ya que su recuperación definitiva dependerá de las sensaciones que vaya encontrando.

"No te sabría decir. Ya está participando en alguna tarea. Está con Eu en readaptación y está yendo a más cada semana, pero no te sabría decir si podrá jugar en una semana, en dos o en tres. Depende de lo que su cuerpo le diga, más allá de que médicamente la lesión puede estar curada. Hay un tema también mental, de ese miedo de volver a recaer, y de momento no está participando con el grupo al 100%. No vamos a asumir riesgos, eso está clarísimo", apuntó Ania, poniendo el foco en una situación que puede parecer secundario pero que realmente es el núcleo del problema, y es ese aspecto mental que un jugador debe superar después de haber sufrido varias recaídas de una misma dolencia muscular, algo que siempre merma mucho la confianza en las condiciones físicas de uno mismo.

Castellano cayó lesionado el 13 de septiembre del año pasado. Después de quedarse sin minutos en las tres primeras jornadas de liga, el zaguero iniciaba una semana en la que se presumía su entrada en el equipo para el partido ante el Linares en El Arcángel, pero en el primer entrenamiento previo a ese encuentro sufrió una lesión en el "recto anterior del muslo derecho", como comunicó la entidad, lo que le obligó a parar durante varias semanas.

Después de un mes trabajando intensamente para estar de vuelta cuanto antes, Adri Castellano sufrió un nuevo varapalo el 18 de octubre, cuando volvió a sufrir problemas en la misma zona dañada en un entrenamiento con el grupo. Aquel mazazo le llevó a tener que rehacerse moralmente y preparar su regreso a la dinámica del equipo con paciencia. Para mediados de enero, su vuelta se antojaba inminente, cuando de nuevo la realidad se llevó por delante sus ilusiones con nuevas molestias que le hicieron volver a parar.

Un calvario camino de los seis meses

Desde entonces, y después de dos recaídas, el jugador y los servicios médicos del Córdoba CF pusieron los esfuerzos en hacer una recuperación total sin marcar más plazos que los de sus propias sensaciones. Y, dos meses después, el proceso sigue abierto. "El día que contemos con él será para olvidar ya la lesión y ojalá sea cuanto antes, porque es un jugador importante, uno de los capitanes, y necesitamos tener el mayor número de jugadores posibles. No te podría hablar de plazos porque ni él lo sabe, ni los médicos tampoco saben cuándo podremos contar con él", confesó Iván Ania en sala de prensa.

La situación del futbolista es delicada, dada su implicación en el Córdoba CF y el papel de referente del vestuario y del equipo que para él había reservado el club. Es por eso que el técnico se mostró deseoso de tenerlo de vuelta cuando antes, aunque sin poder marcar plazo alguno, después de casi seis meses de infortunios. "Se lesionó en la semana de la jornada 3 a la 4. Desde ahí, intentó volver al mes y pico y recayó, ha intentado volver en Navidades... Nos planteamos todos los escenarios", lamentó Ania, que ya no se atreve a vaticinar si el cordobés podrá jugar esta temporada o tendrá que esperar a la siguiente: "Si puede hacerlo, perfecto porque sería un jugador más a sumar y un jugador con experiencia en categoría superior incluso. Además, nos podría dar dos posiciones. Pero no podemos hablar de tiempos. Una cosa es tener el alta médica y otra el alta competitiva. Son muchos meses parado y tras esas lesiones luego cuesta arrancar. Yo confío en que pueda estar, pero depende de su cuerpo".