Malas noticias en el Córdoba CF: Adri Castellano cae lesionado

Malas noticias para el Córdoba CF. El conjunto blanquiverde vivió una aciaga vuelta al trabajo para preparar el partido ante el Linares del sábado, pues en la primera sesión de entrenamiento de cara a ese encuentro ha caído lesionado Adri Castellano, que apunta a estar varias semanas fuera de la dinámica colectiva después de un percance muscular que le impidió terminar el trabajo con sus compañeros.

Después de unos primeros minutos de trabajo físico y una vez que el balón ya tomó protagonismo en la sesión de trabajo, el defensa cordobés sufrió un contratiempo muscular en una acción sin aparente riesgo, pues iba a recibir un balón marcado por un compañero pero salió rápidamente de la jugada con gestos de dolor ostensibles que alertaron al cuerpo técnico y a sus propios compañeros.

Castellano se dolía del cuádriceps de manera profunda y todo indica a que sufre una rotura muscular que ahora deberán confirmar las pruebas pertinentes. Un diagnóstico que, de confirmarse, tendrá al zaguero varias semanas fuera de combate. Desde ese momento, lógicamente, la sesión de trabajo se acabó para Adri, que siguió desde la banda las evoluciones de su compañero sin perder el comprensible rostro de preocupación después de lo acontecido.

Y es que el arranque de curso no está siendo nada amable con el cordobés, que este verano regresó al club en el que se formó para ser un futbolista importante en el nuevo Córdoba CF. Adri Castellano no ha jugado todavía en competición oficial y ha visto desde el banquillo los tres encuentros de su equipo. Esta semana, después de la derrota en San Fernando y con los problemas en las jugadas de balón parado que está mostrando su equipo, tenía la opción abierta de hacerse un hueco en el once inicial. Ahora, sin embargo, está por ver en qué queda su convalecencia, que apunta a ser cuanto menos de varias semana a tenor de la zona afectada y de los gestos de intenso dolor por parte del futbolista.

Con este percance, las opciones para Iván Ania de introducir cambios en la defensa quedan seriamente mermados. Y es que la plantilla no tiene muchos más zagueros que los cuatro que vienen jugando habitualmente. Carlos García como central e Iván Rodríguez como lateral que puede actuar en la derecha e incluso en la izquierda son las alternativas que tiene ahora el técnico asturiano si decide variar algo de cara al partido de este sábado en Linares.

Recio sigue al margen

Aunque la atención en la sesión de entrenamiento del Córdoba CF se la llevó la desafortunada lesión de Adri Castellano, lo cierto es que también fue reseñable ver a Recio fuera del grupo de trabajo, algo que se está convirtiendo tristemente en algo habitual desde hace semanas. El centrocampista malagueño sigue arrastrando esos dolores en la zona del tendón de Aquiles que le impiden trabajar con normalidad y que le han sacado de las dos últimas convocatorias.

Para Iván Ania la ausencia del centrocampista ex del Málaga y el Leganés es un problema serio, porque se pensaba en él como un futbolista fundamental para el equipo. Su evolución parece estancada y al tratarse de un problema en una zona delicada como el tendón de Aquiles resulta aventurado predecir cuándo puede estar de vuelta con el grupo, pues dependerá de las sensaciones que el futbolista vaya encontrando día a día. De momento, lo que parece claro es que el partido ante el Linares volverá a verlo desde la grada.

Con esa panorama, son ya tres las ausencias que Iván Ania tendrá que lamentar en esta cuarta semana de competición. Adri Castellano y Recio por lesión, al igual que Kike Márquez por la expulsión sufrida ante el San Fernando y que le acarreará un partido de suspensión. Problemas que se acrecientan en una plantilla como la del Córdoba que ya era justa de efectivos y que para esta semana queda reducida a 18 hombres disponibles.