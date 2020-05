El Córdoba CF y Jordi Tur, una historia de interés común

El Córdoba CF sigue deshojando la margarita en lo que a renovaciones se refiere. Uno de los jugadores que finaliza contrato en el club blanquiverde, pero que bien podría continuar ligado a la entidad es Jordi Tur. El centrocampista ibicenco, que llegó cedido en el pasado mercado invernal procedente del Cádiz B, interesa al club cordobesista, aunque tendrá que negociar con los amarillos, dueños aún de su pase.

El joven jugador, que ha cumplido 22 años este martes, vivió una situación extrañan en la segunda parte de la temporada, después de haber sido muy importante en el filial cadista durante la primera vuelta. Su llegada al Córdoba estuvo precedida de una pequeña lesión muscular que le cortó el ritmo y para cuando estuvo recuperado le fue imposible encontrar un hueco en el equipo de Raúl Agné. Tanto fue así que, con el abrupto final de la competición, el ibicenco se marchó del club blanquiverde sin haber llegado a debutar.

Pese a ello, las opciones de que Tur siga vistiendo la camiseta blanquiverde son altas. El Córdoba valora las cualidades de un volante con calidad técnica y capacidad para marcar el ritmo de un partido, que cumple además con un perfil muy atractivo como es el del jugador sub 23. En una plantilla plagada ya de jugadores sénior, tener el cupo de sub 23 cubierto con jugadores de talento como Jordi Tur es complicado, y ahí es donde la dirección deportiva cordobesista encuentra mayor encaje al jugador en el nuevo proyecto.

De momento, tras quedar liberado ya por el CCF, el futbolista ibicenco ha regresado a casa, a la espera de noticias. Tanto él como su representante ya saben que el Córdoba está interesado en su continuidad, aunque todo dependerá de la negociación que se entable con el Cádiz, con el que aún mantiene contrato. Las buenas relaciones de la dirección deportiva blanquiverde con el conjunto amarillo quedaron plasmadas en el pasado mercado invernal con las llegadas del propio Tur y de Iván Robles. Ahora, volverán a facilitar bastante una posible entente para que el centrocampista se una de nuevo al equipo cordobesista, ya sea mediante un nuevo préstamo o en propiedad.

La muestra de que el club aún piensa en retener al futbolista es que no incluyó su nombre en la lista de bajas, como sí hizo con otros cedidos como José Antonio González o Fidel Escobar, que no continuarán vistiendo la blanquiverde. El propio consejero encargado de la parte deportiva, Adrián Fernández Romero, reconoció que el caso de Jordi Tur estaba en estudio.

El jugador se deja querer

Y el jugador, mientras tanto, se deja querer. En declaraciones a Cope Córdoba, el centrocampista reconoció que el Córdoba sigue siendo una prioridad para él. "Es una opción que me gusta, pero no depende de mí", apuntó el ibicenco, que aseguró haber estado "a gusto" los meses que vistió de blanquiverde, a pesar de que no tuvo "la suerte de poder debutar".

Pese a ello, Jordi Tur ha sentido que la gente lo arropaba, algo que sigue experimentando todavía: "Ahora que estoy en casa, cuando todo se ha acabado, todavía sigo sintiendo el cariño de la gente, que es algo que me llevo para siempre".