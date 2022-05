Javier González Calvo: "El Córdoba CF hará seis o siete fichajes para reforzar la plantilla"

Javier González Calvo habla alto y claro de los planes de futuro del Córdoba CF de cara a la próxima temporada. En la entrevista concedida a el Día, el presidente de la entidad blanquiverde afirma que llegarán entre "seis o siete fichajes", ya que el equipo debe "evolucionar" para su curso en Primera RFEF. También apunta que no tienen ofertas por sus jugadores y que sellarán la renovación de Germán Crespo "en dos meses" si la campaña arranca de la mejor manera posible.

–Tras los éxitos de esta temporada, ¿lo más complicado ahora son las bajas?

–Después de todos los éxitos y la unión que hay en el equipo, es lo más complicado. A mí que me ha tocado gestionar compañías, lo más duro para mí siempre es comunicar un despido. Aquí lo llamamos bajas, pero no deja de ser un despido de un chico que ha hecho bien su trabajo. Vamos a una categoría superior y al final un club como esté tiene que apostar por dar el siguiente paso de manera inmediata. Después, el fútbol dirá dónde si podemos jugar el play off, ascendemos directos, somos decimosegundos o (resopla) lo podemos pasar mal, pero tenemos que hacer un equipo que sea competitivo e ilusione a nuestra gente. Este equipo es muy bueno y podría competir en Primera RFEF, pero es ley de vida pensar en un crecimiento y aquello que tu crees que es bueno lo tienes que complementar y darle algo más de lo que tienes en este momento.

-¿Qué plan tienen con Germán Crespo?

–No podemos tener mejor plan con el míster. Fíjate si creíamos en él que sabíamos que subía a Primera RFEF era nuestro entrenador. Teníamos fe ciega en aquel momento. Los contratos con los entrenadores, salvo en el fútbol inglés, en estas categorías no puedes hacer contratos largos. En estas categorías bajas, no puedes hacer contratos largos. Es por cuestión de vida y también económica del club. Por ejemplo, Germán es un entrenador que conoce bien estas categorías, pero es la primera vez que estará en Primera RFEF o en una categoría como una Segunda B más reforzada y tenemos ver cómo empieza. Si Germán empieza haciendo una buena campaña, nos sentaremos con él en los primeros diez días o en los primeros dos meses de campaña para revisar su contrato a futuro. Eso lo tenemos claro. Actualmente, estamos muy, muy satisfechos con él por lo que ha hecho este año y el pasado con el filial y por su paso adelante por coger el equipo en la situación en la que estaba. Creemos que es un entrenador con mucho futuro, pero no podemos estar hipotecando al club. Estamos en unas divisiones que no se pueden hacer contratos de cinco o seis años porque no se sabe que puede pasar al año siguiente.

–En el tema de bajas, ¿hay jugadores que acaban contrato y otros que lo tienen y también pueden salir?

–Sí. Si queremos que el equipo experimente un cambio mejor para la categoría que vamos a estar, habrá que dar alguna baja de gente con contrato. No es la primera vez, el año pasado también lo tuvimos que hacer. Este año que hicimos 18 fichajes nuevos, no puedes acertar en todo. Al final, cuando nunca haces contrato año a año, sino que lo haces uno más uno o dos años, tienes que resolver contrato. Después de la experiencia que tenemos en el mundo del fútbol, lo que nos toca a los dirigentes y a la dirección deportiva es equivocarnos lo menos posible en la gente que viene y en el tipo de contrato que se le va a dar. Nosotros cuando llegamos primer año y se paró la Liga, tuvimos que pagar rescisiones importantes de contratos.

–¿Cuántos fichajes van a llegar al Córdoba CF?

–Me gusta utilizar la frase no va a ser una revolución si no una evolución. Creemos que habrá seis o siete fichajes, pero no va a ser revolucionario. Lo único que hay que hacer es reforzar la plantilla.

–El mercado, ¿miran a Primera RFEF o a Segunda División?

–Más a Primera RFEF que a Segunda División. Al final aquí va a venir de Segunda División el que no tenga minutos en Segunda y no ha jugado durante esta temporada y a ver cómo llega. Si es buen futbolista y es oportunidad de mercado, no diremos que no. Creo que eso es una de las cosas que nos confundimos en nuestro primer año. Creo que en este momento se puede acceder a jugadores muy interesantes que ya conocen la categoría. Toca esperar un poco y a ver cómo terminan estos jugadores para poderles hacer nuestra propuesta y disfruten de un club y una ciudad como Córdoba.

–¿Habló de un proyecto joven, apostando por jugadores tipo Simo o Casas, para en algún momento realizar una venta?

–No piensas en fichar en gente joven por una posible venta. Piensas en gente joven porque al final necesitas rejuvenecer el club. Nosotros tenemos jugadores con una edad elevada, que han dado un resultado increíble, pero la experiencia te dice que vas a necesitar piernas para competir a un nivel de competitividad superior y para eso hay que correr. La experiencia te da mucho, pero si ya tienes 3 o 4 jugadores expertos, necesitas a alguien que corra. Si aciertas después con esos fichajes y viene alguien porque el jugador ha crecido y no podemos crecer con él. Si subimos a Segunda División, no creo que venga un equipo de Segunda y nos quite un jugador, nos lo quitará uno de Primera porque viene y lo paga. O nos hemos quedado en Primera RFEF y viene un equipo de Segunda División a por él. Lo que no va a hacer este club, creo que nos equivocaríamos, porque entonces no podrías traer gente de más abajo. Si tu cierras el paso de futbolistas, no puedes traer a gente de 14, 15 y 16 años. Aquí si el jugador crece, se le dará salida. Eso sí, habrá que negociar una cuantía económica con la que el club se sienta a gusto.

–¿Han llegado ofertas por jugadores de esta temporada?

–A día de hoy, ninguna. Hoy por hoy, cero.

–¿Hay jugadores como Casas o Simo que han destacado y son gente joven y apetecible?

–Son jugadores que merecen que reciban propuestas económicas o de cambio. Nosotros vamos a intentar que se queden aquí. No hemos recibido propuesta, ni siquiera de decir el jugador me quiero ir, me quiero marchar, eso no.