Javi Lara, otro lesionado en el Córdoba

Curro Torres no va a tener un debut fácil el sábado en Lugo (Anxo Carro, 18:00). Y no sólo por la dificultad que pueda entrañar el conjunto gallego, inmerso también en una mala racha de resultados que le ha llevado a coquetear con la zona de descenso en la que habita el Córdoba, sino por las bajas que se le están acumulando. El último es Javi Lara, que esta mañana no ha podido terminar el entrenamiento por unas molestias en la zona del gemelo de su pierna derecha y está a la espera de someterse a pruebas médicas.

Ya están descartados para la cita que abrirá el segundo tercio de la temporada Marcos Lavín, Luis Muñoz, Jaime Romero y Sasa Jovanovic. Los dos primeros pasaron a la enfermería la pasada semana por una rotura en el aductor y una lesión en el tobillo, respectivamente. Los extremos, que se tuvieron que retirar el domingo ante el Cádiz, conocieron ya el lunes el alcance de sus dolencias en el bíceps femoral (el manchego) y el aductor (el serbio). A ellos hay que añadir, aunque no hay parte médico, al joven Andrés Martín, que también arrastra molestias de su participación el pasado fin de semana con el filial en Coria del Río.

Cara y cruz en la primera sesión del miércoles

También se mantiene como duda Alejandro Alfaro, que se tuvo que retirar de la primera sesión de las dos que Curro Torres dirigió en su estreno del martes por un golpe en la cara externa de su rodilla derecha. Por suerte, ya este miércoles se ha unido a la dinámica del grupo Ibrahim Blati Touré, una vez cumplido su compromiso internacional con la selección de Burkina Faso. Esta tarde completará su segundo entrenamiento, que será al final en El Arcángel, con la idea de convencer al técnico para su participación el sábado en Lugo, cita para la que de momento hay cuatro hombres descartados y al menos dos incógnitas.