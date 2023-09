Iván Ania: "Con un once contra once el resultado hubiese sido otro"

El Córdoba CF cayó derrotado ante el San Fernando (3-1) en un encuentro que estuvo marcado por una acción en particular: la expulsión a la media hora de juego de Kike Márquez por una dudosa roja directa. Así lo consideró también Iván Ania en la rueda de prensa posterior al choque, pues dejó claro que "el balance es evidentemente negativo" al haber sufrido "una derrota amplia", pero aseguró que "hubo dos partidos, antes y a partir de la expulsión".

"Hasta la expulsión hubo un partido en el que fuimos muy superiores generando muchas llegadas por fuera, con centros laterales que estuvieron apunto de ser goles uno como una que dio en el palo y otra de Simo que le pasa por debajo de la pierna. En la expulsión cambia el partido porque en la falta nos hacen el gol. Seguimos insistiendo, mantuvimos el 4-4-1 y, cuando íbamos a cambiar al 4-3-2 nos hacen el segundo, ahí se nos pone el partido muy difícil", señaló el entrenador del Córdoba CF.

Y es que, pese a que los suyos llegaban "de una dinámica muy buena tras la victoria en Murcia", no pudieron evitar la derrota. Eso sí, el asturiano insistió en que "el partido cambió totalmente a raíz de la expulsión" porque "con un once contra once el resultado hubiese sido otro". Una roja directa que para Ania "es falta, como para expulsión es demasiado castigo y eso condiciona el partido".

"Hasta el momento estábamos siendo muy superiores generándoles mucho peligro. Es un despeje en el que Kike va mirando hacia arriba y cuando intenta controlar, no sabe que está un rival. Ya no se puede pensar en eso, sino en que, al quedarnos con uno menos, hemos sido poco sólidos y ahí se nos ha ido el partido", lamentó un Ania que aprovechó el mal resultado para "hacer autocrítica" de cara a "corregir errores que no pueden volver a ocurrir".

Esos errores, como señaló el entrenador blanquiverde, estuvieron en los dos goles encajados desde dos saques de falta laterales: "Tenemos que hacer autocrítica, cuando encajas tres goles es porque hay cosas que no has hecho bien. No podemos volver a encajar a balón parado, el tercero viene de un saque de banda", criticó sobre los suyos un Ania que echó en falta "más capacidad de reacción" en la segunda parte para ir a darle la vuelta al marcador cuando iban 1-0 perdiendo.

"Estábamos siendo dominadores con uno menos, sin tanta presencia ofensiva, no estábamos pasando apuros y encontrando a la gente libre, pero es evidente que ese segundo gol cambia mucho. Encajamos el tercer y cuando ya metimos el 3-1 en el 85', era demasiado tarde. Había pocas opciones de remontar el resultado", concluyó el entrenador del Córdoba CF, quien admitió que este resultado "no repercute en la semana que viene" en el duelo que los enfrentará en El Arcángel ante el Linares (sábado, 21:30).