El Córdoba CF paga los errores propios (y ajenos) en San Fernando (3-1)

Revés difícil de asimilar. El Córdoba CF salió escocido del Iberoamericano al encajar un duro varapalo ante el San Fernando que vuelve a sembrar dudas sobre el equipo de Iván Ania. Los blanquiverdes se vieron lastrados en exceso por su endeblez defensiva, especialmente en las acciones a balón parado, aunque el partido fue condicionado en gran parte por la actuación arbitral. Y es que el ejidense Sánchez Villalobos se vistió con el traje de protagonista para perpetrar una actuación demencial que, en cualquier liga seria, debería acarrearle varias semanas de suspensión pero que en esta Primera Federación tan secundaria para su organizador pasará desapercibida, como tantas otras.

Para evitar el pretexto arbitral, hay que señalar por adelantado que el Córdoba no cayó en San Fernando exclusivamente por culpa del árbitro, pues su endeble desempeño defensivo pesó tanto o más que las inexplicables decisiones arbitrales. Ahora bien, pronto quedó claro que los de Iván Ania tenían poco que hacer ante la negligente actuación de un árbitro que entra de lleno en la historia negra de la entidad cordobesista. Y es que hacía tiempo, más de una y de dos temporadas, que un colegiado no perjudicaba de manera tan clara y meridiana al Córdoba. Un penalti escandaloso sobre Casas, que Sánchez Villalobos observó impasible a menos de un metro, y la esperpéntica expulsión de Kike Márquez poco después en una disputa con balón de por medio, fueron dos losas que pesaron demasiado para un equipo que, para colmo, se empeñó en evidenciar que sus problemas en defensa son acusados.

Todo ello desembocó en una derrota clara para un Córdoba que acabó desquiciado y por debajo en el marcador el primer tiempo y que hizo una segunda parte muy mala en la que terminó por merecer la derrota ante el San Fernando. Un desenlace difícil de imaginar atendiendo al arranque del partido, en el que el Córdoba fue dueño y señor del partido, acumulando ocasiones para haber encarrilado los tres puntos antes de la media hora de juego.

Porque esa es otra, un aspirante al ascenso como quiere ser el Córdoba no puede perdonar las ocasiones de ataque que marró el equipo de Iván Ania en el Iberoamericano. Apoyado en la superioridad numérica que Kike Márquez generaba cayendo a la medular, el conjunto cordobesista monopolizó el balón y sometió a un rival tímido que se defendió en su campo. Carracedo, que empezó chisposo, sacó pronto un centro tras sentar a su par con un caño que Simo desperdició a medio metro de la línea de gol con un intento de remate que ni él mismo sabría explicar. No contentos con eso, los blanquiverdes dejaron escapar otra ocasión clara tras nuevo centro de Carracedo que Casas remató hasta dos veces ante Fuoli sin encontrar el camino a la red.

Con un dominio acusado y el rival a merced, parecía cuestión de tiempo que el tanto del Córdoba llegase. Bien pudo hacerlo en el penalti por clarísimo agarrón a Casas que Sánchez Villalobos se merendó con alevosía, pues lo vio a menos de un metro. Era el minuto 21 y el partido ya había cogido un tufo extraño con un árbitro deseoso del protagonismo que no le corresponde. Pero aún así, el equipo de Ania seguía teniendo paciencia y llevando bien el balón a los costados, con Carracedo intentándolo hasta por tercera vez en otro centro que Fuoli despejó con apuros.

Esa tendencia claramente favorable a los blanquiverdes saltó por los aires cuando Sánchez Villalobos cobró mayor protagonismo si cabe con la delirante expulsión a Kike Márquez. En una disputa con Dani Molina en la que el sanluqueño no entró ni siquiera con fuerza el árbitro le mostró la roja directa más por el grito fingido del futbolista del San Fernando que por una acción punible que no pudo ver, pues no existió. Un exceso de vista que convirtió el partido en un sainete.

Para redondear el colmo de los despropósitos, en la pelota parada fruto de esa acción llegó el gol de Selma, en el que la zaga blanquiverde dejó muestras de sus tremendas dudas a la hora de defender la estrategia. Aturdido por tanto contratiempo en tan poco tiempo, el Córdoba se fue al descanso casi sin saber por dónde le habían llegados los golpes.

Y tras la reanudación, ya nada fue igual. La ventaja en el marcador permitió al San Fernando redoblar su apuesta por protegerse acumulando hombres en campo propio y la inferioridad numérica impidió al Córdoba circular el balón con fluidez. El balón tardó un mundo en ir de banda a banda en pesas transiciones que facilitaron mucho la labor defensiva de los hombres de Héctor Berenguel.

El duelo se igualó por la falta de ideas del Córdoba y el San Fernando volvió a sacar provecho del balón parado a la hora de juego, con una nueva falta lateral que Aquino remató de manera magistral mientras la zaga blanquiverde tomaba nota sin intervenir para evitarlo.

Iván Ania reaccionó entonces dando entrada a Isma Ruiz para reforzar el centro del campo y Adilson Mendes para buscar la chispa perdida en ataque. El granadino surtió nulo efecto y el lisboeta lo intentó, sin encontrar el camino adecuado. Al Córdoba ya le pesaban las piernas cuando el San Fernando remachó el duelo en una acción individual en la que Lapeña volvió a quedar retratado y que confirmó el debut como titular para olvidar de Lluís Tarrés, quien apenas tocó el balón más que para sacarlo de su portería.

Ya en los compases finales, con Toril y Kuki Zalazar en el campo para buscar acortar distancias, el hispano-uruguayo lo logró en una buena acción individual que no sirvió más que para maquillar sus estadísticas. El Córdoba CF llegaba a San Fernando con la misión de confirmarse como aspirante al ascenso, pero entre los errores propios y los de Sánchez Villalobos regresó con un saco de interrogantes por despejar.